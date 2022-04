Desnudos en la playa

No podemos convertir el hecho de que se vaya a permitir que la gente se desnude en cualquier de las playas de Cádiz en un problema semántico. No es ni decoro ni escándalo, es simplemente una cuestión de esquemas mentales en los que hay que darle tiempo al tiempo. Nadie se ha escandalizado nunca con el topless y ya todos convivimos con esa práctica con total naturalidad. Además, tal y como dicen los naturistas, a ellos tampoco les agrada demasiado convivir en la misma playa con gente vestida, de manera que nadie crea que Santa María o La Caleta se van a llenar de gente tomando el sol desnuda. Y, bueno, si esto llegara a ocurrir y fuéramos capaces de convivir desnudos y vestidos, algo bueno estará pasando en nuestras mentes y en nuestra manera de ver las cosas. No debería hacer falta ni prohibir ni permitir, ni polis ni controles... Pero, mientras tanto, habrá que dar un margen de tiempo.