Deseos para el 2020

Futbolísticamente hablando, resulta muy complicado para un cadista pedir un deseo de mejoría para este 2020. Lo que seguro que muchos habremos pedido es que la temporada se termine cuanto antes y con el ascenso bajo el brazo. Las estadísticas invitan a pensar que será posible si se mantiene este espíritu. El Cádiz se ha dejado solo 3 derrotas en esta media temporada y todas ellas con un tufillo arbitral extraño. La del Numancia fue la última. En rueda de prensa Cervera quiso dejar claro que no fue problema del árbitro, sino que les dimos alas al contrario con el error defensivo en el gol del empate. Eso es cierto, pero luego el del silbato no estuvo en la mejor de sus noches. Comprendo que Cervera, que es listo como el solo, quisiera dejar claro que la derrota había sido culpa de los errores de su equipo y no de los del colegiado. De esta manera haces pensar a tus jugadores sobre sus propios errores (que los hubo) y no los descargas de culpas si se la endosas al árbitro.

Sí tiene razón el entrenador cadista en una cosa: el equipo se desquicia en cuanto sufre alguna expulsión y cuesta volver a meterse en el partido cuando nos quedamos con algún jugador menos. Si a eso le unimos que somos el segundo equipo con más expulsiones y estamos donde estamos, imaginen como podríamos estar si gestionáramos mejor esta cuestión. Aspecto a mejorar para este año que empieza. Pero sea como sea, nos quedamos con ese empuje del equipo en la recta final ante el Numancia y con todo el estadio animando tras haber encajado cuatro goles. Así va a ser muy complicado que se pierdan partidos en casa, que es la clave del ascenso.

Pero salvando el deseo de que el Cádiz mantenga su mejor versión en este año que acaba de empezar, creo que lo que más preocupa en un amplio sector del cadismo es la renovación, mejor dicho la NO renovación de Álvaro Cervera. Resulta cuanto menos chocante, cuando el equipo está como está y ambas partes han manifestado su deseo de firmar una renovación.

La verdad es que desconozco las conversaciones mantenidas y no podría decirles quien es el culpable de que aun no haya acuerdo. No sé si uno pide mucho o el otro ofrece poco. Lo cierto es que sería una gran pérdida para el Cádiz la marcha de Cervera. Hay aficionados a los que no les gusta el técnico, pero lo que es innegable es que su método funciona. Ascenso a Segunda en su primer año y cuatro temporadas de enseño, de las cuales dos se cayeron al final y esperemos que no se repita la historia en esta. Cervera le tiene cogida la medida al equipo y lo más importante es que ha conseguido que sus jugadores crean que su método funciona y juegan confiando en que resultará.

Esto que parece tan fácil es lo más complicado en un banquillo, cada uno de su padre y su madre. Cervera ya es libre para negociar con cualquier club y novias no le van a faltar. Para un servidor es el entrenador ideal para el Cádiz. Así que al 2020 le pido un ascenso y que haya acuerdo entre club y técnico. Ganaremos todos. Feliz año.