Algunas noches no duermo. A las dos de la madrugada me despierto, leo hasta caer en algún intermedio del sopor. El sueño es recurrente.

Acababa de tomar posesión de mi plaza de funcionario. Me encargaron la gestión administrativa del cementerio. Un hombre había aparecido muerto, un sin techo, como hoy, como mañana, (ningún político jamás menguó esa injusticia inhumana). El cadáver estaba en la loza de autopsias del cementerio. La policía del cuerpo nacional, hizo fotos. Las publicó sólo del rostro. Un presunto hermano lo reconoció.

Una tarde de esas, de agosto, cuando las losas de los patios del cementerio harían explotar los termómetros, vino aquel hombre y me dijo, me firmó y me confirmó, que el muerto era su hermano. Le dimos, entonces había entierros de caridad, que no eran onerosos a la familia, y en un ataúd escueto, negro y pobre, pasó a un nicho de la fila sexta de la Manzana de San Felipe, una de las más antiguas, perimetral y vieja del cementerio.

Transcurría la vida, la propia, la de los míos, la funcionarial, la literaria, la…El viento es como el tiempo, curvo y ciego. El tiempo pasa, la arruga, la cana, el miedo, el silencio, los sueños siempre distintos y distantes, los tropiezos, los aciertos…el alma en medio. El techo de cristal, la explotación del hombre-hormiga por la hormiga hombre… (Sólo reacciona a la ira fuera de su trabajo, Muy ultra humana es).

Un día, traje, corbata y todo, atención al público, se acercó un hombre, me enseñó un recibo de inhumación gratuita, y todo dio su vuelco. Mire, yo soy el que enterré a este hombre. Era mi hermano. O se parecía. Lo asumí, lo señalé, firmé…Pero mi hermano ha aparecido vivo en León.

Así que pasen cinco años, es una obra de Lorca y el tiempo en que el olvido ha diluido la muerte. (Sí, sí, ¡claro! Tiene usted razón. Es preciso luchar con toda idea de ruina, con esos terribles desconchados de las paredes. Muchas veces yo me he levantado a medianoche para arrancar las hierbas del jardín. No quiero hierbas en mi casa ni muebles rotos)…

¿Quién era? La vida seguía superlativa. Con sus obligaciones, con sus tiempos, sus prisas, sus ayeres, sus mañanas, el presente es la llama que arde en pólvora y vida, en viento y nada, en sueño, sudor, cansancio…

Una mañana de invierno el cementerio abrió y casi toda la manzana de nichos de San Felipe se había derrumbado. Los huesos humanos de los humanos que son se mezclaban con los de los humanos que no eran. Cementerio clausurado. Muertos con cuentagotas, nadie dejando pasar ni mirar a nadie. Cajas de huesos al osario. ¿Quién era aquel hombre? Sobre todo, ¿Quién fue?

El hombre nunca ha gestionado bien la vida del hombre. La hormiga, la avispa, la abeja, sólo reaccionan para atacar. La ira es el único lugar común de todo el universo. El amor es una acción entre pasiones y oligistos.

Ese hombre desapareció. De verdad. Total, en un osario común a lo mejor espera. Yo rezo por si sirve de algo. Lo enterré. Lo viví. El que dijo que era su hermano no era. La arena es sólo cieno en derredor. Y olvido a medias.