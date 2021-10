Desafino con la fecha del Carnaval

Uno de los tótem de la política del siglo XX, el británico Winston Churchill, dijo una vez que “la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás”. El que fuera primer ministro y mito de los tories no sabía que muchos años después esos principios se ponen en entredicho un día sí y otro también en el Ayuntamiento de Cádiz. Cuando alguien ejerce el poder en minoría, aunque se haya quedado a un solo concejal de estar libre de las ataduras de las votaciones, debe tener mucho más celo para tratar de llegar a acuerdos y buscar los consensos cuando sean posibles. Y cuando alguien va a una negociación para sacar adelante propuestas sabe que va a tener que ceder en algún aspecto.

El movimiento de la fecha del Carnaval de Cádiz desde la tradicional de febrero a la de junio empieza a ser un dolor de cabeza para el equipo de Gobierno. El último capítulo ha tenido lugar en el Pleno municipal al que, por lo visto el viernes, parece que le sobra un 80% del tiempo porque al final se llena de puntos que no tienen ningún vínculo ejecutivo, como es el asunto de la celebración del Carnaval gaditano, a juicio de Kichi y los suyos.

El traslado a otra fecha que no fuera la suya es algo que se ha producido de manera absolutamente excepcional. La Semana Santa es la que marcaba el paso para la celebración del Carnaval en función de cuando se llevaba a cabo el miércoles de ceniza. Por lo tanto, jamás se había tenido que dictaminar o elegir la fecha sino que esta venía ya establecida por tradición. Desde el Gobierno local se defiende que esa decisión corresponde solo y exclusivamente a la Junta de Gobierno y en ningún caso al Pleno. Todo lo contrario ocurre con la elección del día festivo, en este caso el lunes de coros, que sí tiene que ser refrendado por el Pleno y, por lo tanto, tiene un carácter ejecutivo inmediato.

Si esto es así, no tiene ningún sentido llevar un punto como éste que no tenía en su enunciado que se instaba al equipo de Gobierno, que entonces tiene la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, sino que claramente se pedía que el Carnaval se llevara a cabo en febrero. A pesar de que la propuesta salió adelante al unirse toda la oposición y, por lo tanto, la mayoría de los concejales, que ni más ni menos es la representación del pueblo de Cádiz, Kichi se apresuró a decir que no se va a mover en un centímetro a lo ya decidido, y es que el Carnaval se va para el mes de junio, una vez que acabe el concurso de agrupaciones.

Durante toda la semana desde el Ayuntamiento de Cádiz no se ha parado de hacer un goteo de comunicados de prensa en el que desde la cantera a los artesanos iban apoyando la medida municipal para tratar de hacer ver que hay un consenso en torno a la medida.

El alcalde José María González ‘Kichi’, y la concejala delegada de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, siempre han defendido que la medida se ha tomado por motivos exclusivamente sanitarios y como una manera de ganar tiempo ante la creencia de que cuanto más se avance más posibilidades hay de que se pueda celebrar a cabo con las máximas garantías.

El problema es que desde que se toma la decisión el equipo de Gobierno se convirtió él mismo en un rehén porque cualquier día que pasa limita su libertad de movimientos para devolver el Carnaval a febrero porque la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) es el que marca el paso.

El Ayuntamiento anunció que el Carnaval se iba a celebrar en junio justo en el momento en el que las agrupaciones debían comenzar sus ensayos. Muchas de ellas lo tenían que hacer en colegios que se han blindado desde que se inició la pandemia y que obliga, entre otras muchas cosas, a los niños a estar de manera permanente con las mascarillas, por lo que no era muy lógico aumentar las posibilidades de riesgo de contagios por estos ensayos.

Cambiar el paso cuando ya estamos en los albores de noviembre impide a la gran mayoría de las agrupaciones a tenerlas listas para febrero, lo que puede provocar una deserción importante de agrupaciones y que, por lo tanto, el concurso resulte un fracaso.

De esta manera se gana tiempo también para que el concurso pueda estar al cien por cien y como, al final, esto es lo que condiciona al Carnaval en la calle, pues se va a quedar en junio.