Dependientes y devotos

La condición gregaria del ser humano parece no tener arreglo. La necesidad de apuntarse a un bando, escuela o secta es una constante histórica frecuentemente registrada en todo tipo de documentos. Por ejemplo, Pablo de Tarso en la Epístola I a los corintios señala la inconveniencia de proclamarse de Pablo (él mismo) o de Cefas (Pedro). No parece que le hicieran demasiado caso. Perdone el lector una cita bíblica a manos de alguien declaradamente laico, pero es que no podemos olvidar una de las raíces de nuestra cultura, como tampoco se puede prescindir de la herencia greco-latina, ni de la árabe.

El caso es que la vocación de "hooligan", devoto, partidario o ferviente seguidor aparece por todas partes y, por lo visto, puede colocarnos en una posición muy cómoda, ya que no tenemos que molestarnos en pensar o decidir por nuestra propia cuenta; basta con abrazar la doctrina o la acción del líder, pope o guru correspondiente y disponerse a defender con uñas y dientes la posición adoptada. "Y muera el que no piense igual que pienso yo", que dice Ramos Carrión en su zarzuela "La Marsellesa", y ya ven que se puede saltar de la cita bíblica al género chico con toda tranquilidad.

En política sucede muy a menudo. Los advenedizos o catecúmenos en particular suelen manifestar una intransigencia de juramentado filipino en cuanto alguien osa criticar mínimamente los actos o las propuestas del dirigente infalible, sobre todo si el criticón pertenece a la misma organización política. Suena aquel "el jefe nunca se equivoca" de referencia mussoliniana, o una cierta tendencia estalinista completamente ajena a cualquier actitud democrática. Sin embargo casi todos los partidos realmente democráticos se han distinguido por su pluralidad interna. En el caso del Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, desde su fundación se registraron puntos de vista muy dispares y estos puntos de vista se manifestaron verbalmente y por escrito. Besteiro, Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos mantuvieron polémicas de gran interés y de notable encendimiento, lo que supuso, desde mi punto de vista, una gran riqueza ideológica, muchas veces dilapidada por dirigentes posteriores.

Y, para que nadie diga que me limito a las izquierdas, quiero recordar cómo la Democracia Cristiana italiana vivió también momentos de gran controversia, como sucedió con el "Compromiso Histórico", que propugnó Aldo Moro, al intentar un gobierno común con el Partido Comunista. Cierto es que semejante audacia le costó la vida; incluso que a su asesinato no fueron ajenos, según se cuenta, miembros de la propia Democracia Cristiana.

Las organizaciones de vocación totalitaria son una desagradable excrecencia de la historia, y pueden hacer naufragar el proyecto más noble. El asesinato de Trotsky marca un hito en los anales de la estupidez y la crueldad política, que destruyó por completo la posibilidad de un proyecto verdaderamente comunista e hizo desembocar todo aquello en el absurdo burocratismo autoritario que todos hemos conocido.

Vaya, creo que me he ido una vez más por los cerros de Úbeda, pero es que Chiclana, nuestro pueblo, no puede ser mirado desde la corta perspectiva de su término municipal, puesto que todo lo que sucede en la Provincia, en Andalucía, en España y en el Mundo repercute y tiene presencia aquí. Lamento que algunos conciudadanos nuestros se empeñen en centrar sus intereses y miras en este reducido ámbito. Por poner un ejemplo, la Batalla de la Barrosa, o de Chiclana, es tan importante porque se integra en las guerras napoleónicas, en la independencia de España, en la Constitución de 1812 y en los históricos cambios que experimentó Europa, con repercusiones en todo el Mundo durante el Siglo XIX. Yo creo que todas las personas inteligentes que se han interesado en el asunto lo tienen perfectamente claro.

Pero, volviendo a eso de los dependientes y devotos, no deja de asombrar que bípedos pensantes sólo sean capaces de encontrar su identidad en una agrupación carnavalesca, en un equipo de fútbol o en una cofradía de Semana Santa. Incluso en un partido político, o en un concreto dirigente dentro de ese partido. "¿Usted quién es?" "Yo, del Cádiz hasta la médula." "Yo, de la Macarena a muerte", "Yo, Federiquista (por poner un nombre) y que nadie me contradiga". Resignar la propia identidad a una institución cualquiera no deja de ser algo bastante triste, me parece a mi.

Pues sucede, qué le vamos a hacer. El ejercicio de la libertad individual creo que es imprescindible para lograr metas de libertad colectiva. Ocurre, sin embargo, que eso del "pensamiento único" no es un invento de nuestro tiempo, si bien se ha incrementado ahora merced a fenómenos como el de la famosa globalización, pero viene de antiguo, de mucho más antiguo. Amigos: no me sean sectarios, ni beatos, ni mequetrefes, en suma. Disfruten de su propia libertad, incluso solácense con el Levante, nuestro viento titular.