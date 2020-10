Dentro y fuera… para Barrio Sésamo

Pues oiga, el Real Madrid no tuvo que recurrir a Cheryshev para justificar su derrota ante el Cádiz. Le bastó a Zidane una primera parte de ensueño del equipo de su colega Cervera y una apatía gorda de los suyos. Lo del Cádiz, sublime. Tiene parte de razón Cervera en que el partido se ganó defendiendo y no atacando, porque en la primera parte se perdonó (o no se acertó) todo lo que se debió. Pudo ser de escándalo, pero en la segunda parte el equipo estuvo soberbio defendiendo, cada uno sabiendo lo que hay que hacer y haciéndolo, que es lo más difícil. En definitiva, machada gorda en Madrid. El entrenador cadista, manteniendo siempre los pies en el suelo (las alabanzas en exceso engordan al ego, que acaba cayendo por su peso) mantiene que no se puede pelear por estar en primera ganado solo los partidos de fuera. Lleva razón, pero la pelea hay que considerarla como un todo, más aún en esta temporada tan extraña. Los partidos de casa no han sido excelsos. El primero, gamba gorda ante Osasuna, fue el peor. Pero luego tuvimos un partido ante el gran Sevilla europeo que mereció quedar en empate y otro partido ante el Granada donde si el árbitro se quita las gafas de no ver penalti pudimos conseguir los tres puntos. Y por el contrario, lo de fuera tampoco es lo normal. Ganar en Huesca entra dentro de lo posible (en fútbol casi todo lo es), pero ganar en Bilbao jugando con dos menos durante la ultima media hora no suele pasar ni en los mejores sueños, ni tampoco entra dentro de lo normal hacerle ese partidazo al Real Madrid todos los días. Así que, evaluando todos los condicionantes de esta temporada, con estadios vacíos y esa extraña sensación flotando en el ambiente de todos los partidos, los puntos hay que cogerlos donde se pueda y se acabó. En condiciones normales nos valdría eso de hacerse fuertes en casa y puntuar eventualmente fuera. Pero eso no nos vale esta temporada. Yo creo que el equipo sí que está teniendo esa regularidad, por lo menos en el juego, aunque no se haya visto reflejada en el marcador del, todavía, Carranza. Tenemos que olvidarnos de la dualidad CASA - FUERA cuanto antes mejor. Cada partido es un mundo en esta temporada y da lo mismo jugarlo fuera que en casa. Ni todos los partidos en Carranza vamos a perderlos ni vamos a ganar todos los de fuera. Pero lo que importa es sumar, sea donde sea.

Lo que importa es tener un cuarto de la salvación en seis partidos. Buen colchó para cuando vengan las vacas flacas, que vendrán. Mientras tanto, a seguir trabajando y a soñar. La rareza de la temporada se esta viendo hasta en los grandes. Una de cal y otra de arena, históricos en horas bajas y la sensación de que nadie es invencible. ¿Y el rival de hoy?. Pues buen equipo, con grandes jugadores al que el noveno clasificado de la liga turca logró meterle tres goles el jueves. A nosotros nos puede bastar uno. Si creemos en nosotros va a costar ganarnos. Trabajo y Fe, un coctel explosivo. Y Cervera de Barman ganaría varios concursos. Pues eso.