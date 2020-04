Delfines en la Caleta

Anoche regresé de Neptuno. No de la calle Neptuno, no, sino de Neptuno planeta. Es bonito, tan azul con sus catorce lunas, pero hay muy poco turismo: está lejos y hace un frío que pela.

Yo, porque fui de válvula con Brad Pitt, que si no, de qué. La vuelta se me hizo un poco pesada: hubo problemillas y algún retraso en las estaciones Marte y la Luna, y además Brad Pitt estuvo todo el rato contándome la película "Ad astra", un viaje a Neptuno en el que él va en plan héroe y bla, bla, bla…

Así que hoy me levanté algo cansado, algo que no me impidió subirme a la bici y escalar el Tourmalet con Marco Pantano y con Tête de la Course, hasta la cima. Allí me han ganado ellos. Por poco. No me gustaría que sonara a excusa, pero mi bici es estática.

Después me asomé a mi ventana, que cae justo encima de la platea de la Scala, y escuché a un vecino cantar el "Nessun dorma" de Turandot. No alcanzo a verlo, pero lo hace muy bien.

Ya por la tarde di una vuelta por el pasillo con Ambrose Bierce. ¡Qué tipo más interesante! Son tremendas las historias que sabe, y cómo las cuenta: "En junio de 1872, una mañana temprano, asesiné a mi padre, acto que me produjo una tremenda impresión…". Lo invité a merendar, pero no quiso tomar nada. En fin, otro día será.

Más tarde, Bob Dylan me permitió acompañarle con mi ukelele en "Like a Rolling Stone". Detallazo por su parte. Bob es un tipo algo seco, pero su charme viejuno le confiere un aire adorable. Además no se da importancia con lo del Premio Nobel y todo eso. Igualito que otros, que les dan una medallita del domund y se tiene que enterar todo Cádiz.

Al marcharse, me puse a escribir este artículo, que me hará entrar por el portal de la gloria en el parnaso de los articulistas. De los articulistas vivos, aclaro. Incluso de los que creen que están vivos.

Verás, es que durante el confinamiento, procuro mantenerme atento a lo real y seguir instalado en el sentido común. No sea que, como dijo Cervantes, el ocio estéril me conduzca a la locura o a los delirios mas peregrinos.

Y he visto delfines en la Caleta. Y sé que Michael Robinson no ha muerto…