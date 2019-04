Debatir o debatirse

Parece casi lo mismo, pero no tiene nada que ver. Debatir, debate, implica comunicación con un interlocutor, al cual escuchamos, replicamos o asentimos. En cambio, debatirse, es más bien agitarse, agitar, revolverse. Desde luego no se escucha al interlocutor, ni tan siquiera se esboza un ademán de hacerlo.

Cuando el que escribe estas líneas era profesor, se empeñaba en explicar a los alumnos cómo funciona un debate bien regulado, en el que la destreza dialéctica no iría necesariamente aparejada a la verdad de la tesis. En esos debates didácticos era imprescindible escuchar al adversario y también que los asistentes como espectadores y jueces estuvieran bien atentos y tomaran muy buena nota de lo que se argüía o contra-argumentaba. Nuestro llorado Agustín Arquer fue quien me enseñó a trabajar de esta manera en el Instituto, aunque ya había tenido otros buenos maestros, como el Profesor Robert Thilby, que nos puso a discutir sobre la "Antígona"; unos desde la perspectiva de la protagonista, otros desde la de Creonte. También en la Universidad participé en un debate sobre Heidegger teniendo como contrincante a un fraile agustino muy vehemente.

A lo que íbamos: un debate serio implica dialéctica, y, desde luego, unos códigos comunes en la comunicación, no nos vaya a pasar como en el debate entre griegos y romanos que relata el Arcipreste de Hita, recogiéndolo de la tradición. Una cosa es afirmar, alzando un dedo, que hay un solo Dios y otra, interpretar la señal como que te amenazan con meterte un dedo en el ojo.

He visto un par de debates televisivos en esta campaña electoral, aunque no completos del todo, porque confieso que me aburría. Claro que, cuando escribo estas líneas, aún no he tenido ocasión de presenciar el de la discordia, que si cinco intervinientes, que si cuatro, que si en una cadena privada, que si en una pública. Para el caso es lo mismo, porque me temo que se suele debatir muy poco y, en cambio, debatirse como azogados la mayor parte de los que intervienen en la supuesta discusión. ¿Escuchar? Ni mijita.

No sé quién tiene la culpa de que las cosas funcionen así de mal. Probablemente los esquemas organizativos que impone la cadena correspondiente, que suelen ser muy encorsetados y con un minutaje más estricto que el de un partido de baloncesto. Luego está lo de los bloques temáticos, tan cerrados que restan fluidez a la discusión. Pero también los dichosos "argumentarios", horripilantes catecismos laicos a los que muchos suelen aferrarse sin apartarse un ápice de la línea establecida. A mi me parece que algunos partidos políticos no se fían un pelo de sus adalides, así que les inyectan argumentario en vena, no vaya a ser que se escapen por los cerros de Úbeda y metan la pata. De ese modo vemos al representante de X soltar su rollo como un lorito no muy espabilado, con el resultado de que solamente convencerá a los que ya estaban convencidos, sin mover voluntad alguna del elector indeciso, o eso me parece a mi.

Compensar inepcia con agresividad es probablemente la peor opción de todas. Ni siquiera se expone un proyecto o un punto de vista, aunque sea manido y repetitivo, sino que se embiste con bastante malos modos contra el oponente, y se hace a partir del prejuicio o de la simple mentira: "si a usted no le paramos los pies, se asociará con la hez de la delincuencia y perpetrará todo tipo de demasías y delitos contra la Patria y sus infelices habitantes…" "Fulanico es un peligro público, cuya supervivencia en política conjurará incluso catástrofes naturales e incontables epidemias altamente infecciosas."

Ya sé que exagero bastante, pero a lo mejor a mi estimado lector le suenan algo los ingeniosos asertos arriba puestos en caricatura. Como vamos siendo adultos, estas cosas antes nos inducen a la hilaridad, que al pavor (vulgo acojonamiento). Luego nos quejaremos del alejamiento de los ciudadanos respecto al mundo de la política profesional.

Pero, hablando de quejarse, al primero que me diga que no ha ido a votar porque todos los políticos son iguales y qué más da y estupideces por el estilo, le voy a poner muy muy mala cara. Sobre todo, si se le ocurre piarlas a posteriori. En primer lugar, porque estoy convencido de que no todos los políticos son iguales y, desde luego, todas las políticas posibles no lo son. Unas me parecen beneficiosas para mi y para mis conciudadanos y otras me parecen funestas. No diré cuáles, porque los que me conocen mínimamente saben por dónde respiro. Pero hago constar que el que vote algo diametralmente opuesto a mi punto de vista, también merecerá todo mi respeto. Tanto como el que opte por la abstención consciente y deliberada. No así el abstencionista pasota. Ése está tirando piedras contra su propio tejado.