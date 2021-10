El Puerto está de miedo. No hoy, ni el puente de los Santos. Está de miedo cada día, porque nos lo quieren meter en el cuerpo.

Porque da pavor pensar que a estas alturas hay que tener cuidado con lo que una piense o, peor, escriba, aunque lo haga desde el respeto y la profesionalidad. Porque parece que el simple análisis periodístico se ha convertido en un ejercicio de atrevimiento. Porque la discrepancia acarrea señalamientos y amenazas, y en lugar de debate asistimos a una caza de brujas.

Porque es terrorífico que no se entienda que no estar de acuerdo no significa ser “de los otros”, y mucho menos ser el enemigo. Porque resulta espeluznante que en esta cruzada contra quienes hacen público su criterio se utilicen razones zafias y se inventen hechos, rebatiendo así una opinión con mentiras y ataques personales. Porque inquieta que se alimenten trolls y aparatos propagandísticos solo pensados para menoscabar el prestigio de quien disienta. Porque es espantoso que argumentar de forma educada y constructiva suponga un riesgo personal. Porque, además de horripilante, es triste que para opinar, hoy, haya que ser valiente.

Porque asusta que nos quieran en silencio, sin crítica posible.

Como en el cuento del traje nuevo del emperador, pretenden que nadie diga que el rey está desnudo, como si eso hiciera menos evidente para todos la realidad que vivimos. No por cerrar la boca desaparecerán los problemas; más vale advertir de lo que anda mal para poder ponerle arreglo.

Por eso, no solo hoy, sino siempre, no nos queda otra que ahuyentar el miedo. Vaya desde aquí mi apoyo a quienes de forma individual o como parte de un colectivo dan un paso adelante y alzan la voz cuando lo creen necesario, a sabiendas del coste personal que les puede suponer. Quienes se arriesgan a ser calumniados cuando solo tratan de abrir una discusión, esos valientes, son quienes nos ayudarán a mejorar El Puerto. Los aduladores de fe ciega dejarán al rey pasearse desnudo.