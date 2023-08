Inconmesurable la actuación final de David Gil. En mi vida, por cierto, hoy cumplo un chorro años, he visto parar tres penaltis de cuatro. Y además quedándose con el balón, blocao, como en los cincuenta. Qué pedazo de portero tenemos. Y yo preocupado por la marcha de Ledesma, que es un mostru igualmente. Escribo mostru porque así me lo enseñó en la calle Hércules, Beni de Cádiz, el personaje más gracioso e hilarante que he visto y, sobre todo, oído en toda mi ya larga vida, lo que me recuerda el calendario, pues nací un siete de agosto. O sea, que tenía once días cuando la Explosión. Para el imaginario colectivo de la gente de la Tacita de Oro, la Explosión es la única explosión posible. La de por antonomasia, que se indica.

¿David? Pa sacarlo a hombro. El resto, idem eadem idem, que con trece años ya aprendimos en el Columela, el insti por antonomasia (también) de Cai. Fíjate tú, con trece añitos a traducir a Gaius Julius Caesar, De bello gallico, toma ya, y los niños de ahora no saben ni rosa rosae, vamos es que algunos no saben absolutamente nada de latín, nuestra lengua. Alguno dirá: “Mi lengua es el español, no el latín, el latín es una lengua muerta”. “Muerto estás tú”, le digo al tal. El latín que hoy se habla en España se llama español, así como el latín que se habla en Francia se llama francés, etcétera. Hablamos un latín empeorado, modificado, vapuleado por una inevitable diacronía secular, lingüísticamente hablando. Ya sé que los arabistas se van a enfadar, pues parte del Lexicón del español es de origen árabe. Pero… otro día.

Todos ustedes saben que idem significa lo mismo. Pues eso, que más de lo mismo, que señalaba muy enérgicamente en las Cortes de España el del bigote. El Lecce es un equipito como tantos de los que quedaron por debajo de nosotros en la liga pasada. Un Valladolid, un Almería, o tal vez menos, ligeramente peor que el Español o el Elche, paradójicamente descendidos para bien del Glorioso. Todo esto quiere decir que ayer no ganamos nada, sólo parar penaltis, eso sí. Y el gol del yellow team una maravilla que no se va dar en diez años, Roger. El portero de los italianos, que recuerde, no tocó bola. Desgraciadamente, el Glorioso las va a pasar canutas esta temporada, pues somos los mismos negados al gol de siempre desde que Mágico se fuera a El Salvador; pero sin Pacha. Por la izquierda no subía nadie, vamos, ni el ascensor del Banco Hispano de la Calle Ancha. Sepan que el Banco Hispano de la calle Ancha en la vida tuvo ascensor. No me gusta hablar así del Glorioso, no está en mi magín fabricar una crítica corrosiva, no, nunca; pero no puedo engañarme ni engañar a los lectores, porque todos llevamos al Glorioso en el corazón. Ojalá me equivoque. Ojalá. Queda casi todo agosto para mejorar. A ver, Miarma. A espabilar, que está toda la ciudad pendiente de ti.