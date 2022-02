Dar sentido a una fiesta

Qué sentido tiene que un donostiarra como yo, que vive a miles de kilómetros de Andalucía, escriba sobre la fiesta que hoy celebramos? ¿Y a santo de qué viene eso de "celebramos"? Lo aclaro: uno de mis bisabuelos, granadino, fue a hacer el servicio militar en San Sebastián. Y allí se quedó, junto con mi bisabuela y un trabajo en la estación de tren. "Celebramos" porque también hoy es mi fiesta. Y con orgullo añado: ¡yo también soy andaluz!

Escribo hoy apoyándome, una vez más, en José Martí. De él he aprendido a utilizar con frecuencia la palabra patria, aun sabiendo el cuidado con el que hay que emplearla. Pero lo hago porque creo que la necesitamos. Porque nos abre el horizonte a un mundo que va más allá de Cortadura y Despeñaperros. Porque me suena a desafío, a compromiso, a responsabilidad. Martí decía: "Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca, y en que nos tocó nacer". Me gusta esa combinación entre la tierra donde nacimos y la humanidad entera.

¿Qué Andalucía celebramos hoy? No un concepto geográfico, ni un hermoso paisaje. "El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni la yerba que pisan nuestras plantas; es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca". Esto escribía Martí, preso, a su madre, el 23 de octubre de 1869. Con 16 años. A principios de 1871 llegaría, exiliado, a Cádiz. Por cierto, ni el odio ni el rencor serían los motores de quien luchó por la libertad y la justicia para todos, y que, para amigos y enemigos, cultivaba siempre lo mismo: una rosa blanca.

Honrar a Andalucía, celebrar el 28F, es trabajar unidos por lo que la hace grande y contra lo que la disminuye. "Cuando se lucha por la existencia de la patria, la división y la rivalidad son crímenes". ¡A ver si se enteran nuestros dirigentes! Honrar a Andalucía es ser hombres y mujeres de luz, de honradez, de responsabilidad, de solidaridad local y universal. ¡Feliz Día de Andalucía!