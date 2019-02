H Hombreee... ¿qué tal la comparsa este año? ¿Vais al Falla? ¿Festival o Concurso?

- Sí, sí vamos al Falla. La comparsa está muy bien. Nosotros vamos a Festival, pero veremos, porque yo creo que ya tenemos nivel para el COAC, a ver si este año nos promocionan y nos meten entre las 100.

- Ah, guay, guay. ¿Ya habéis pagao la cuota? ¿Sale mu caro eso, quillo?

- Sí, eso ya está to pagao, el Javi que es un máquina se encarga de to… Po mira, depende de la cuota que elijas. La normal te incluye los 20 minutos de escena pa cantar lo que tú quieras, 2 entradas por componente (de pago, como siempre) y entrevista a autores en radio y TV. Si no quieres las entradas, no las coges, pero vamos… Nosotros este año nos tiramos por la Plus, que nos compensa. Por un poco más de dinero dispones hasta 4 entradas por componente, te incluyen la noche de hotel en Cádiz para la comparsa y familiares, y una ruta guiada por los sitios emblemáticos del carnaval de 2 horas. Cada año la cambian, y está un montón de bien.

- Ah, mira, po qué bien, ¿no? ¿Y ya sabéis qué día vais?

- Sí, hemos tenido suerte en el sorteo, nos ha tocao con la comparsa del Tomate, que el año pasao descansó, y como este año parte de 0, tiene que ir al Festival, como todas. Siempre anima mucho que te toque con una de las grandes, tío. En general el ambiente del Festival es muy bonito... como no hay premios ni ná, to el mundo se lleva bien. Cualquier grupo puede cumplir el sueño de cantar en el Falla, y como van tus familiares y amigos, ellos lo disfrutan tela, te ovacionan… Es emocionante. Y encima, los grupos como nosotros, que vamos creciendo, tenemos la ilusión de que el jurado te seleccione para uno de los 20 huecos disponibles para el COAC, que empieza una semana después.

- Po quillo, ¡que vaya todo de lujo!