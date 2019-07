Para empezar una vieja anécdota. Pasa el monaguillo el cestito durante la misa diciendo a los fieles "una limosna para el culto, una limosna para el culto.." y uno le pregunta quedamente ¿qué culto? El monaguillo tranqui le contesta muy serio "Para el culto del cura, que sabe latín" A mí me preocupa que, recordando otra expresión popular "se confunda la velocidad (en este caso) la cultura con el tocino" Es una demasié declararse exclusivo intérprete de la cultura, esto me gusta y esto no y por tanto yo me erijo en el célebre Petronio, árbitro de la elegancia en la romana corte de Nerón. Pero eso es una cosa y otra que a cualquiera se le ocurriera vestir a Moret de chirigotero en su estatua de la plaza de San Juan de Dios, o pintar de amarillo el alcázar de Jerez. En Granada, cuando teníamos manifestación estudiantil por algún motivo, a Carlos V estatua en la plaza de la Universidad, le poníamos unos calzoncillos blancos (en este caso era cachondeito). Debe haber un organismo que interprete, vigile o de las normas para un buen entendimiento. Y sin que nadie se dé por ofendido. Y dicho todo con la mejor intención y con los mayores respetos.

Hombre, uno puede uno ir vestido de María la castañera, o con una camiseta chillona que ponga "I love NY" eso es de incumbencia personal. Están de moda las puestas de largo, todo el mundo de esmoquin hasta con zapatos negros de cordones y ellas de largo empaque. Y sin embargo a la mañana siguiente todos con calzonas mas chanclas y ellas con los pantalones rotos y roídos por la rodilla. ¡ quién lo diría hace unos años!

Y en otro orden de cosas, estábamos acostumbrados a los libros. Hoy nadie quiere libros, quieren "desde la más tierna infancia" que diría el poeta, la Tablet (horas y horas con ella) O el móvil hasta por la calle con su whatsapp. ¿Un cambio de cultura? Me decía uno hace poco "menos mal que cuando éramos novios mi mujer y yo, no existía el móvil porque estaría localizado hasta de madrugada"

P/D Es cierto que la cultura ya no es patrimonio de unos pocos, se ha popularizado y eso es magnífico, pero debe haber organismos ad hoc que cuiden las manifestaciones culturales públicas, ya sea en monumentos o en actuaciones, que asesoren a los barandas Ejemplo (leído en C. Herrera), en Barcelona Ada Colau quitó el nombre de una calle dedicada al heroico y célebre Almirante Cervera en la batalle de Santiago de Cuba en 1898 contra la poderosa armada yanqui, por la sencilla razón de que era un "facha" Para tirarse al suelo gritando ¡ay ay!