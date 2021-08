Cultura gratis

Esperaré unas semanas, no sé, quizá unos meses o quién sabe si un año, antes de visitar el reluciente y seguro que impactante Museo Camarón. Aún no me explico esa manía relativamente reciente de llamar a ciertos edificios Centro de Interpretación, pero no es esa obviamente la razón de mi planeada tardanza, y tampoco el desinterés, ya que pienso que la Isla ha actuado torpemente al tardar demasiado en darse este autohomenaje. Sencillamente, esperaré a que pase la fiebre, llegue el sereno otoño o el nunca duro invierno de por aquí y las listas de espera se vacíen o se aligeren, para acercarme una mañanita a aprender, a conocer un poco más de la vida del eternamente interesante fenómeno del flamenco y de mucho más.

Me alegra el éxito de una iniciativa que va a ser uno de los principales atractivos de San Fernando, pero eso no me lleva necesariamente a la euforia del Ayuntamiento al celebrar la gran afluencia de público a una casa cuyo acceso es gratuito. El verdadero interés de la gente por algo se mide siempre por el dinero que está dispuesto a gastarse en disfrutarlo, y en mantenerlo para que los disfruten otros.

Se puede admitir como natural que al principio, y como regalo de presentación, se dé al pueblo la feliz oportunidad de la entrada libre, pero persistir en la gratuidad es un error, aparte de una cierta mentira puesto que siempre lo paga alguien. Por no recurrir a la sabiduría popular que dice que lo que no cuesta no se valora. Si por instaurar un precio a la visita, por muy módico que deba ser, se produjera una merma considerable en la asistencia, habría que concluir que el interés por el genio cantaor se reduce a aquel antiguo refrán del mucho te quiero, perrito…

En general, y por muy impopular y clasista que pueda parecer, estoy en contra de la gratuidad de los museos y monumentos que practica la Junta de Andalucía, tanto como lo estoy de los precios abusivos que implantan otros. Una entrada, barata y que contemple excepciones sociales, ayuda al mantenimiento e incita a valorar lo que se está viendo, además de paliar el desolador espectáculo de grupos de gente que recorren a galope, y a ratos ruidosamente, las salas sin pararse un minuto a sentir la emoción que pueden llegar a transmitir algunas piezas únicas.