Cultura y carnaval

El Carnaval es Cultura. Éste parece ser el mensaje que desde San Juan de Dios se lanza a la ciudadanía a través de la nueva organización de las delegaciones desde las que se gestiona nuestro Ayuntamiento. El Carnaval es Cultura aunque se rasgue las vestiduras el esnobismo local, como en tiempos hubo quien se partió la camisa cuando se elevó al Flamenco. El Carnaval es Cultura, y se gestionará desde Cultura, y como gaditana orgullosa me siento de que mi fiesta popular se construya desde un bolígrafo y un pentagrama, desde la crítica y la actualidad, desde las gargantas. Componer, escribir, cantar, con más o menos acierto, sí, pero convirtiéndose en hábito de generación en generación. El Carnaval es Cultura y lo celebro, eso sí, siempre que seamos conscientes de que todo no es Carnaval, que existe Cultura más allá, que no sea esa máquina endogámica que todo se traga, incluido el presupuesto de una concejalía entera.