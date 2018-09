Cuidar a los que cuidan

Cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que acudir a algún Centro Sanitario. Para tener un hijo, para curar a nuestros padres o para ver morir a nuestros abuelos. Todos, sin excepción, hemos tenido que deambular por esos pasillos, llenos de rostros que reflejan preocupación, dolor y angustia. Porque la visita se hace con miedo e incertidumbre. No es agradable, a nadie nos gusta estar enfermos.

Dentro de esos centros, habitan otras personas, personas encargadas de dar alguna luz a nuestra desesperanza, profesionales que prestan sus servicios con tanta dedicación, que dejan parte de sus vidas en el cuidado a los demás. Cada uno de ellos con sus propias preocupaciones y problemas, dejan en sus casas a sus familias, las noches largas y los domingos enteros. Pierden parte de su vida social por estar sometidos a turnos que además les rompen el ciclo de vida. Mientras la mayoría de las personas disfrutan de una cena de Navidad con los suyos, ellos están a pie de cama velando por los nuestros, los nuestros que acuden cada vez más solos, cada vez más viejos, cada vez más necesitados.

Es triste pensar que no se les valore, que no se les tenga en cuenta su esfuerzo cuando se tienen que quedar doblando turno porque su relevo ha tenido un problema, cuando les llama el supervisor a las nueve de la noche para que se vaya al hospital para cubrir a un compañero en el turno de noche, o mucho peor, cuando se les obliga a quedarse solos con el doble de pacientes porque no ha habido previsión para la cobertura de una incidencia.

Duele cuando se quejan y se les contesta con números y porcentajes que aunque fueran ciertos, claramente no reflejan la realidad de sus vivencias, porque están ahí, porque no hay nada inventado, porque nadie se queja por gusto y porque algún fallo ha debido de haber cuando lo que sienten es desamparo.

Tras años de crisis en los que han visto reducir sus sueldos, eliminados sus días libres, recortados sus recursos, disminuidas al mínimo sus sustituciones y sobrecargadas al máximo sus jornadas, ellos han mantenido nuestra sanidad, ellos y no otros, esa sanidad de la que tanto presumen los de más arriba.

Gestionen, pero gestionen bien que para eso les pagan, expriman al máximo los recursos para dar una mejor prestación y no abusen más de los profesionales, cuídenlos, porque ellos son su mayor valor, ellos son los que mantienen el sistema y luchan por dar la mejor calidad con lo poquito que tienen. Más recursos y más enfermeros YA.

Enfermera, soy enfermera y estoy orgullosa de ello.