Cuidar de la Tierra, cuidar de nuestras inversiones

Con frecuencia oímos hablar de la escasez de recursos y de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Y parece una obviedad decir que, en este reto, todos tenemos un importante papel. No todos lo sienten así; muchos consideran que es esta una tarea para los gobiernos, las empresas..., sin pensar qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar.

Solo un ejemplo, ahora que llega la esperada temporada de rebajas: ¿sabe cuánta agua se necesita para hacer una camiseta de algodón? Seguro que muchos ni se aproximan. 2.700 litros es la cifra aproximada. El equivalente al consumo de un humano en dos años y medio, 28 duchas, 225 usos del lavavajillas… Rebajas en el precio, pero no en el impacto medioambiental.

Existen en el calendario muchas fechas en las que nos acordamos especialmente de este tema: Día Internacional de la Tierra, Día del Agua, Día de la Sobrecapacidad de la Tierra... Este último se celebra cada año en un día distinto: aquel en el que ya se han consumido todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en ese año. Los datos hablan por sí solos. En 1970 consumíamos el equivalente a los recursos que la Tierra podría generar en 1 año; en 2021, ese día llegó el 29 de julio.

Debemos pensar qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Desde el punto de vista personal y, porque no, a través de nuestras inversiones. Cada vez nos encontramos más a menudo con fondos de inversión que no invierten en aquello que no es socialmente responsable, a la vez que existen otros temáticos específicos orientados al cuidado del medioambiente, tanto en renta variable como en renta fija (bonos verdes).

¿Nos sumamos a la causa?