Los más modernos del mundo cuentan con un sistema de calefacción para calentar a los espectadores en estas frías épocas del año. En Cádiz siempre hemos tenido ocurrencias para tirar del carro en época de crisis económicas y hemos conseguido que el estadio cadista sea una caldera esta tarde, y sin gastarnos un duro oiga. Bueno, es lo normal después de 13 partidos sin ganar es lo mínimo que le espera al equipo del cuestionado Sergio González. Sí, 13, 11 en Liga y dos ridículos partidos en Copa, que pese a que el primero lo pasamos fue por penaltis. Y ya del segundo ni hablemos. Otro año, otro ridículo más. Cierto es que el campo estaba para que hiciera el saque de honor Mireia Belmonte, que en el punto de penalti había pijotas y que si en vez del Cádiz juega otro equipo más respetado por la Federación y los árbitros aquello no se juega. Pero el campo estaba igual de malo para los dos y al Cádiz se le presupone una categoría mayor, hecho que ya hasta dudan algunos cadistas. El Cádiz ha entrado ya en esa peligrosa fase en la que sabes que cualquiera te puede ganar y lo ves dentro de la normalidad. Malo. Aquí hace falta un golpe de timón, pero de cambio de rumbo de 180 grados o esto se va a complicar. Confieso que a mí Sergio González es un entrenador que me ha gustado, y me gusta, porque el Cádiz ha ofrecido bajo su batuta un juego distinto al patadón, muralla china y esperar que nos sonría la suerte. Pero en fútbol todo tiene un ciclo y en este deporte el entrenador bueno es el que consigue resultados y los demás… al INEM pastores, al INEM chiquillos, como decía El Selu en uno de sus popurrís. El entrador tiene razón en una cosa: que la única solución es ganar al Osasuna, que todo lo que no sea eso será nefasto. Sergio pide también un estadio hirviendo, y no dudo de que la afición se va a entregar, pero ojo con el fuego que se puede quemar la berza. Porque en Liga y Copa, cuando no es una cosa es otra. Lo de Vigo fue meritorio, qué duda cabe, sacar un punto con toda la ineptitud arbitral en contra. Uno no acaba de entender, salvo que piense mal (o demasiado bien) que lo de Chust sea roja para árbitro, VAR, Competición y Apelación. El VAR puede que sea un Ferrari, pero con un mono al volante la desgracia está asegurada. Meritorio lo de Vigo, sí, pero a estas alturas ya tampoco nos vale.

El entrenador del Cádiz puede pedir lo que quiera, que pa eso estamos en tiempo de Reyes Magos, pero como les dijo Milosevic a sus jugadores en Elche el año del ascenso, cuando estaban preocupados por el ambiente infernal: el público no mueve el balón. Hoy hay que ganar, sobre todo, pero tampoco vale a corto plazo hacerlo de cualquier manera en un partido infumable. Hoy tiene que ser el día del orgullo amarillo, de las caras con ira más colorás de la camiseta del rival, con esas venas del cuello saltadas que harían palidecer de vergüenza a un cantaor flamenco. Si eso no aparece, no valen luego buenas palabras ni excusas. Hoy hay que GANAR. Grábenselo a fuego.