¡Cuerpo a tierra!

No es mi intención juzgar, y menos desde este medio, lo que le ha pasado a nuestro alcalde. Sin embargo, oyendo los comentarios, me han surgido demasiadas preguntas sin respuesta lógica. Así que si me lo permiten, voy a pensar dándole al teclado.

Me consta que cualquier colectivo tiene sus enjundias. Cualquiera. Llámese familiar laboral, vecinal, de tipo religioso o de carácter político. Y que suelen tener un líder.

El líder no puede pretender que todos sus seguidores piensen idéntico a él. Se pueden tener ideales comunes pero la forma de cómo desarrollarlos, variar entre las personas. Esto, que normalmente lleva al conflicto, yo lo veo como una riqueza. Afortunadamente, somos distintos. Y sin más, aceptamos no estar de acuerdo en todo lo que decida.

Claro que, para que el colectivo no acabe en caos, tendrá que disponer de unas reglas claras y aprendidas por todos. Y dar una idea de unidad, de cooperación y de confianza.

Si esta imagen peligra por dispersa, ¿cómo pretenden que creamos en sus criterios de unidad para resolver las decisiones que nos afectan?

Es de todos conocida la desconexión entre pedristas y susanistas. ¿Cómo convencernos de que pueden resolver nuestros problemas si no arreglan los suyos? ¿Qué imagen se da de los políticos? Nos estamos acostumbrando a meter a todos en el saco de las maldades y tampoco es así.

Por otra parte, ¿quién se podría presentar a político sin disponer del capital propio y suficiente para sobrevivir los gastos de una campaña prescindiendo de sus ingresos laborales? Entiendo que tampoco se deben aceptar regalos económicos de empresas o particulares, porque después, tendrían que devolver favores.

Alguien comentaba en alto: si se solicita algo que raye la ilegalidad, nunca se escribe. Hubiera preferido oír, no se hace. ¡Qué locura! ¿No parece que el error, más que del hecho, ha sido de la ingenuidad de escribirlo? ¿Desde cuándo se sabía? Si algo estaba mal, ¿por qué sacarlo a relucir ahora? ¿Tiene que ver con que estamos en campaña?

En la calle se comenta que el delator defiende las mismas siglas. Si es así, ¡cuerpo a tierra que vienen los nuestros!