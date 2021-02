Cronista bazanero

La jubilación me ha traído tantas cosas buenas que ya puedo decir que apuntarme (seguro que no se dice así) en Facebook no me va a hacer ningún daño. Como los viejos y buenos trapecistas, mientras trabajaba me acostumbré a hacerlo sin red, valga el juego de palabras. Ahora, el también llamado Caralibro se ha convertido en una mínima diversión y en un escaparate donde lucir mis pequeñas vanidades, que se han demostrado mayores de lo que siempre he proclamado.

Sin embargo, afortunadamente la vida acude siempre a tu rescate y los descubrimientos deslumbrantes esperan agazapados en cualquier rincón. La gente expone sus cosas personales, pero también su ingenio en este foro universal que admite desde la autofelicitación por cumpleaños hasta la recomendación de libros o películas, pasando por fotos de paseos y elaboraciones culinarias más o menos afortunadas.

Entre esta miríada enmarañada de cosas y testimonios, ha surgido para mí una declaración de amor no explícita de la mano de un hombre hacia su pueblo. Manolo Ruiz Martínez es bien conocido en San Fernando, y más aún entre la gente que trabajó o estuvo relacionada directa o indirectamente con la Bazán, lo que quiere decir casi toda La Isla. Llegó a los más altos puestos y salió, dentro de lo razonable, con la fama intacta, todo un logro en sí mismo. No he tenido mucho trato con él, pero cada vez que me dice que fue amigo de mi padre, desaparecido tan joven, me ensancha el corazón y el territorio común.

Pero no era eso lo que yo quería decir, sino que Ruiz regala mi memoria personal y colectiva cada vez que escribe en Facebook lo que él llama 'Recuerdos bazaneros', una serie de deliciosas y bien narradas historias cortas sobre gentes y hechos felices, desgraciados o bienaventurados pero siempre ciertos, de la que ha sido sin duda la gran empresa isleña del pasado siglo y debe serlo en el futuro. Especialmente emotivo me resulta su empeño en defender el buen nombre de los miles de trabajadores de todas las categorías que ahí encontraron y encuentran su anclaje con la vida.

Tanta necesidad tenemos de personas que hasta el final se ocupan y preocupan del bienestar colectivo, que esto no es más que un agradecimiento público por un placer privado.