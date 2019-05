La reconquista fue de los socialistas

Las urnas

Una década hacía que el PSOE no era la formación más votada en la capital gaditana. En este desencuentro que vive con la ciudad desde que perdiera la Alcaldía en 1995, los socialistas gaditanos han recibido los resultados con mucho optimismo pero también con una absoluta mesura debido a que cada elección es distinta y más, cuando se trata de las elecciones municipales.

Uno de los principales problemas del PSOE es que había zonas en las que la derecha, antes el PP y ahora estos con Ciudadanos principalmente, dominaban con holgura en colegios electorales donde se repartían muchos votos, sobre todo en toda la franja entre la avenida principal de la ciudad y el Paseo Marítimo. El PSOE, como se suele decir, ni las olía. Eso se ha revertido el domingo donde ha llegado incluso a imponerse en algunas mesas y, en otras, la distancia se ha reducido considerablemente en otras.

El casco histórico llevaba varios años absolutamente dominado por el morado de Podemos y, aunque sigue siendo la formación que cosecha más votos, hay sitios donde el PSOE ha recuperado el mando, incluso en algunas mesas como La Viña.

Sin embargo, el auténtico éxito es que en las barriadas obreras, el caladero de votos más importante de los socialistas antaño, ha ganado con una gran mayoría. Estas zonas habían incluso sido dominadas por el Partido Popular y en los últimos años por Podemos.

Las municipales

¿Se repetirá el mismo escenario en las municipales? Hacer ahora vaticinios sobre unos comicios es como tirar una moneda al aire. En las Elecciones Generales del pasado domingo hubo mucha gente que votó de manera convencida al PSOE pero también la hubo que lo hizo como contención a una derecha que se estaba radicalizando con partidos como Vox y la que se presentó como su imitación, el Partido Popular. Los socialistas acabaron llevándose votos que venían desde su izquierda, con Podemos, y desde la derecha, con Ciudadanos preferentemente.

Ahora en las municipales la marca Kichi supera a la de Podemos, dirección con la que ha mantenido una cierta distancia tal y como se ha evidenciado en la pasada campaña.

A priori el PSOE parte con desventaja en cuanto a la potencia del candidato, ya que Fran González no goza del mismo nivel de popularidad que su oponente en la izquierda. Sin embargo, las elecciones también marcan tendencias, aunque sean unas votaciones distintas a las del 26-M.

En la derecha, Ciudadanos se está comportando muy bien a nivel nacional y autonómico pero habrá que ver cómo afecta el asunto del cambio del candidato. El PP se ha encontrado con un escenario muy oscuro en gran parte favorecido por la estrategia equivocada de su líder nacional. Su clavo ardiendo es que haya gente que piense que la gestión de Podemos ha sido cercana al desastre y decida ponerse en sus manos. Y Vox tratará de pescar todo lo que pueda pero parece que tiene de momento una fuerza limitada.

Teófila ‘on fire’

Una hora y once minutos de rueda de prensa. Teófila Martínez en estado puro, ‘on fire’. Hace algo menos de cuatro años la que era entonces alcaldesa de Cádiz cedía el bastón de mando en San Juan de Dios. La pérdida de la mayoría absoluta en las urnas propició que José María González (Podemos) accediera a la Alcaldía con la ayuda de los votos del PSOE. Aquel día a la que parecía invencible candidata municipal se le rompió algo. Su trabajo en la oposición quedó en un tercer plano, al menos públicamente, y fue poco a poco desapareciendo hasta el punto de que no era la portavoz y después anunció que no volvería a ser la cabeza de lista del Partido Popular.

Con sus aciertos y equivocaciones, Teófila Martínez siempre desprendía pasión y energía con lo que hacía. Eso mismo se pudo ver el pasado martes en la rueda de prensa que dio en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, institución que preside tras el cambio en el color del gobierno de la Junta de Andalucía. Durante más de una hora fue desgranando la actualidad y los proyectos de cada una de los muelles que están bajo el paraguas de la Autoridad Portuaria con una gran pantalla de fondo. Si cuando estaba en Alcaldía iba pintando sobre el cristal de la mesa con un rotulador ya que debajo del mismo estaba el plano de Cádiz, ahora se ha puesto en manos de las nuevas tecnologías para hablar del futuro del puerto de Cádiz.