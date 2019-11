Crónica desde Hong Kong

Estuve allí de paso cuando era diputado camino de Taiwán en una misión parlamentaria. Era espectacular y admirable, ciudad inmensa con unas condiciones y ambiente maravilloso. Pasa el tiempo y resulta que ahora Juan, mi nieto, estudia en la Universidad madrileña de CUNEF Administración y Dirección de empresas bilingüe y por un concierto su tercer curso lo alterna nada menos que en Hong Kong con su universidad LINGNAN. Con estos acontecimientos reflejados en toda la prensa en aquel lejano país, hemos estado con el alma en vilo temiendo que con las algaradas estudiantiles le pasara algo… que por mala suerte en una de las manifestaciones fuera a pasar a una cárcel china. De resultas se han tenido que venir de allí terminando la colaboración que tenían con la citada universidad. Nada más llegar a Madrid, le pido que me cuente, lo recibo y siendo un testimonio de primera fila, lo transcribo en esta crónica a duo, textualmente:

-¿Qué sucede en hong kong?

-Hong Kong es una república independiente de China, la cual quiere anexionar lo antes posible. Éste es el motivo por el cual se está produciendo una 'guerra civil' en toda regla allí, lo puedo corroborar al vivirlo desde dentro. Los estudiantes de Hong Kong, al haber crecido con total libertad de expresión y derechos humanos entre otros tantas cosas, la anexión a China supondría un cambio radical en sus vidas.

Ellos luchan por 5 elementos fundamentales:

1. La extradición: es lo único que han consguido de momento. Se basa en que si te detienen en Hong Kong no te puedan mandar a China extraditado a cárceles.

2. Actualmente ellos se rigen por un sufragio censitario, es decir, solo una parte de la población es quien toma las decisiones (200.000 personas entre 8 millones en el caso de Hong Kong). ¿Estamos locos? Actualmente, en el siglo XXI, todos los países se rigen por sufragio universal.

3. Que las manifestaciones/huelgas las legalicen. De momento están totalmente prohibidas.

4. Que a todos los detenidos los pongan en libertad

5. Que haya un control de la fuerza que utiliza la policía, ya que ahora no se vigila.

Actualmente hay manifestaciones en todas las zonas de Hong Kong, no es un lugar en concreto. Al igual que puedes estar visitando la ciudad sin ningún problema, ellos mismos están luchando por el todo. En las universidades presume el caos total, más de mil estudiantes tomaron la universidad politécnica y controlaban a la perfección todo (quien entraba y salía, comidas, charlas y explosivos). Desde dentro fabrican ellos mismos catapultas, cóctel molotov y tiros con arco para defenderse frente a la policía. Su fin es tratar de conquistar una oficina de policía para coger las armas para poder defenderse, por eso la mayoría de las revueltas son frente a ellas. Las manifestaciones están totalmente organizadas, las mujeres ayudan con el agua, traen máscaras y paraguas de sombra, hay primeras ayudas y periodistas. Me he tenido que volver de Hong Kong debido a la cancelación de clases para el resto del cuatrimestre.

P.D. Nada más que añadir. Sólo darnos cuenta de que vivimos, por ahora, en un país libre, libre, libre. Y quiera Dios que no vengan tiempos turbulentos, que en pretendidas aras de progresismos anacrónicos, nos veamos en parecidas o primas hermanas circunstancias.

Juan Ribera Morillo.