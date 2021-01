Crítica nula

Hhoy principios de año, me he propuesto no criticar nada ni a nadie. Y es que uno se vuelve Quijote cuanto empuña la pluma, al igual que nuestro querido Don Alonso Quijano. De vez en cuando me da "por enderezar entuertos" y me dice algún amigo "¿tú no te puedes callar?... Mas esto lleva una contrapartida, simplemente que tengo que andar mas derecho que una vela, porque si no me dirían "empieza por ti mismo colega"

Así que no me meteré con el Obispo, ni con los Bancos, ni con los organismos oficiales que no cogen el teléfono ni para un fuego, ni con las dichosas citas obligatorias mientras el citólogo se rasca y se rasca los bajos fondos, ni con el telediario que nos hace llorar cada noche, ni con Papá Noel….¡ya he caído otra vez en la crítica! ¡No tengo remedio!

Quiero decir a ustedes, a ti que me lees mientras tomas café en el bar, a ti que lo haces en tu casa dejando la tele con sus tonterías, a ti que me lees de una ojeada o que me lees la columna entera. Te deseo, os deseo, paz y felicidad. Os cuento una cosa, a pesar de que tu mano izquierda no debe saber lo que hace tu mano derecha. Me encontré con un hombre metido en una chabola de cartones junto al parterre frente a Diputación. Me dio tanta pena, que le di un billetito, nada del otro mundo. No podéis imaginaros la cara del hombre y por poco se hinca de rodillas y me besa las manos. Puso una cara de emoción y sorpresa y me dijo "gracias hermano, cuanto te lo agradezco, me has solucionado una semana" Me asombré de que tan exiguo billete le cundiera tanto y yo le di las gracias a Dios de la tanta alegría que sentí. Olvidar mi confidencia, pero es que me rebosaba en la memoria.

¡Bueno! Os deseo que el nuevo año no pilléis el virus, ese virus que como decía uno "ha hecho más flojos que muertos"….es que no tengo remedio, siempre caigo en lo mismo, en la crítica. Voy a acabar de escribir contándoos un chiste de Joaquín el bético" un niño nace con los ojos semicerrados y el padre lo lleva a un médico y a otro y ninguno le da solución. Va por fin al catedrático de pediatría y tras observar al pequeño le pregunta al padre en que trabaja el y su mujer. Contesta, yo en el campo y mi mujer desde hace un año en un restaurante chino. A lo que el insigne galeno le dice "Quien tiene que abrir los ojos es usted y no el niño"

P/D Lo dicho amigos míos y amigas. Feliz año y mucha alegría.