Covinavidad

¡Tranquilos! Sé que queda algo más de un mes para las fiestas más familiares del calendario, también quedan algunas más comparecencias de aquel que fue elegido presidente de su “querida” España e inevitablemente, quedan muchas vueltas de cabeza y horas de espera para saber cómo será esa Navidad que se nos avecina.

Algunos me diréis que vendrán muchas más, que ya tendremos tiempo de disfrutarlas otro año y en realidad no os quito la razón. Pero si he de reconocer que de un tiempo para acá he aprendido a que un día vivido, además de ser un día ganado y disfrutado, a la vez, es un día que jamás podrás recuperar.

Con esto quiero llegar a la conclusión que si estas navidades diferentes que nos va a tocar vivir, nunca la podremos recuperar; al menos que sean unas navidades ganadas y disfrutadas.

En unos de mis altibajos esperanzadores de cara a la Navidad, me planteo que si estas medidas y restricciones que tenemos a día de hoy, nos podrían llevar a que por lo menos, los días señalados en rojo en el calendario, pudiésemos al menos estar rodeado de los familiares sin tener que estar contándolos y sin tener que estar mirando el reloj para regresar a casa.

Me podréis tachar de loco, pero a día de hoy pienso que de no ser así, psicológica y emocionalmente podría afectar muchísimo a más personas de las que creemos.

¡Ojo! Que no estoy proponiendo un desmadre generalizado en Navidad, tampoco estoy incitando a no cumplir las futuras normas que nos pondrán los próximos días. Estoy diciendo que si nos diesen esa “paradójica” oportunidad, deberíamos saber aprovecharla, siendo de verdad civilizados.

De momento, en los días que nos van a ir llegando, ve preparando tu casa; en el puente de diciembre, monta tu árbol de Navidad, el día de la Inmaculada prepara tu Belén y si ya peinas canas, creo que también sería un buen año para escribir una Carta a los Reyes Magos. Y al escribirla darte cuenta que para ser feliz, quizás hubieses necesitado quitar menos papel de regalo y mirar más a los ojos, abrazar y sentir a la persona que te los estaba dando.