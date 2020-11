Covid, segunda temporada

Confirmado: el español ha sido el primer europeo en tropezar dos veces en la misma alarma. De consuelo, porque no queda otra más que consolarse, están los países que han tropezado dos veces en el mismo confinamiento. Y ojalá no llegue, pero parece que España, o buena parte de ella, se encamina de nuevo a otro confinamiento domiciliario por mucho que los responsables del asunto digan que no. Rico se haría el que se atreva a elaborar una especie de diccionario de declaraciones contradictorias de la pandemia. Ahí podrían entrar todos, o casi. Como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, el gobierno central, la oposición central, las comunidades autónomas, la oposición autonómica, ayuntamientos... Ha sido tal el despropósito de medidas y sus contrarias que esta segunda temporada de la serie covid tiene aún menos gracia que la anterior, que ya es tener poca gracia.