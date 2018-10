Cosas que hacer en Cádiz

Menos mal que por mi trabajo yo viajo mucho, porque desde que me destinaron aquí, oye: esta ciudad es que se me cae encima. Está ciudad está muerta. Así dijo la joven foránea y atlética mientras ajustaba los muelles de su cama de Pilates Studio. Me entró la risa floja pero luego, entre flexión y flexión, me dieron ganas de preguntarle qué entiendes tú por muerta. O más bien, qué vida es la que echas tú de menos. No tenemos terrazas llenas hasta las tantas de gente joven, soltera, triunfante y glamurosa, pero están esas apps de citas sexuales, que escribes "Voy por Santa Rafaela María" y antes de llegar al Caruso ya tienes ahí un congénere calentando motores. Deportes: todo el perímetro de Cádiz, para que lo recorras al paso, al trote o al galope, y lo mismo en bici o silla de ruedas. (Salvo un par de tramos). Ocio lo que se dice ocio: hasta las diez de la noche puedes ser, o no ser, huésped del otoño de El Corte Inglés. Seis bares, seis, por metro cuadrado. Y vida cultural, a chorros. Sin ir más lejos: acabo de asistir a una conferencia donde aprendí que hay personas que piensan por powerpoint: sí, eso que dice usted lo tengo yo en una diapositiva. Bestial y refrescante la versión de 'El sueño de una noche de verano' del grupo gallego Voadora, con ese Puck que era un tipo barbudo en pelota peluda y unos tenis de luces con los que daba grandes saltos. (Ay, William, que me meo). Yo llevaría esta versión LGTB al Parque Genovés porque actualiza el mensaje chekspiriano (y a veces hace falta). Geniales los chilenos del Tryo Teatro Banda, que en hora y pico nos contaron la historia de Chile a través de los jesuitas en una exhibición de que cinco personas juntas pueden representar el universo entero. Y la función 'Jacuzzi', donde la revolución cubana agoniza en una bañera. Cine español: 'El reino' (no se pierdan el final). Ahora que viene Halloween, no sé, es muy fuerte, pero lo diré: puedes leer un libro. Se me ocurre 'El cura y los mandarines', de Sergio Morán, para quien quiera entender la historia de España y muchos españoles desde los años 60 hasta hoy. O 'El rey recibe', de Eduardo Mendoza, que va sobre lo mismo pero te ríes más. ¿Muerta, Cádiz? Desde luego, es que hay gente insaciable.