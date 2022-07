Acabados finalmente los cinco artículos sobre el Real Madrid, no por nada, sino por homenaje a un sufridísimo campeón de Europa por el que no pasan los años y parece que no pasan los años por él y a fín de que no me motejen de antimadridista los mal pensantes de la Corte, como quizá hubiere dicho Foxá, el estupendo prosista olvidado por ser del bando "nacional", como si nacionales no hubiesen sido todos los que dejaron la calavera por ahí tirada, pero con visiones de España diferentes. Sólo que como aclarase años más tarde, don Agustín: "Siendo marqués ¿qué querían que hiciera?, ¿qué me apuntara a la República? Acabado, indico, el blanco homenaje dejemos de lado esta brevísima "memoria histórica" para dar curso a otra memoria asimismo histórica, la de Cortadura, o sea, a lo que Cortadura representó para todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que nos partimos la badana sobre la plana, lisa, sin piedras, dorada arena de Cortadura hace ya....

Lo primero consistía en tener muy en cuenta los horarios de las mareas, marea "alta" y marea "baja" como decimos los gaditanos. Rin, rin, rin, el teléfono, cariño, cógelo tú que estoy leyendo L´Étranger", mi santa desde la salita Luis XV. "Dime, papi". "Manolito, la marea va a estar baja sobre las nueve de la mañana el domingo, 101 grados, un buen aguaje, no te digo ná; el domingo, allí como un clavo a las ocho, pa aprovechá la vaciante". Sí, porque había que aprovechar una hora de vaciante y las horas de bajamar completas. Partidos de cinco horas. "Ya me ha telefoneado Quino, el del Betis, preguntándome que a qué hora vamos a jugar. Llama tú al resto".

El resto era mi hermano Upi, un monstruo incansable, que lo mismo me echaba una mano en defensa que cabeceaba los balones que yo le centraba desde la banda con esmero, Víctor, el pequeño del clan, que tiraba por el lado derecho parriba y pabajo. Otro era Fermín el Pollo, un fino estilista que jugaba por la banda izquierda, pero con más miedo que los que se sentaban en butaca en el "Cómico". Al Pollo lo probó el Glorioso una vez, pues, ya digo, era un diablillo con la pelota en los pies. Pensamos todos que lo ficharía la Gloria amarilla cuando lo vimos desmoralizado el domingo siguiente: "¿Te ha fichado el Cadi ya?" "¿El Cadi? No me hables. En el entramiento del jueves en Carranza me hicieron jugar por la derecha y esa fue mi ruina". "¿Por qué Pollo? ¿Que te pasó, carao?" "No voy más". "Pero cuenta, pisha". "Qué va a pasar, que na más empezar el partidillo, me cogió por banda Rosado y me fue dando viajes hasta que me hice el lesionado para que me quitaran. No vea las patá que me arrió el nota. Se acabó el Cadi pa mi. Yo, en tribuna buena. El verde pa las vacas. El hijo de mi madre no hace más pruebas en su vida. Peor que el Nolin". El Nolin era este servidor de Dios y de usted que acaba de terminar este artículo. Ole.