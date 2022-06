Corpus: lo bello y lo esencial

Al comenzar este artículo desconozco aún si el Santísimo Sacramento saldrá en su Custodia por la puerta principal de la Catedral o si, por el contrario, saldrá en las manos de nuestro obispo por esa misma puerta hasta colocarle en la Custodia que estará esperando a los pies de las escaleras. Este es uno de los debates que se han tenido en estas semanas previas a la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hay opiniones para todo. Y casi todas tienen, al menos desde su punto de vista, algo de razón: que si no se puede poner y quitar la rampa cuatro veces en cinco meses, que si no hace falta quitarla tantas veces (se puede aprovechar la rampa de agosto y dejarla para la magna ya que las fechas son muy próximas), que el Santísimo Sacramento no tiene comparación con el resto de imágenes cuya devoción está limitada a sus hermanos y devotos, que si tiene que salir por la puerta lateral mejor que no salga, que aunque no sea lo más idóneo sería un mal mayor no sacar el Santísimo en testimonio de fe, que si esto no se puede permitir, que si están enrocados en su postura...

Por su parte, el pleno del Consejo Local de Hermandades y Cofradías sacó ya un comunicado "considerando que no existen motivos suficientemente justificables para que se dé esta incidencia", a la vez que se mostraba confiado "en que el Ayuntamiento cumpla el compromiso reiterado en diversas ocasiones respecto a la fiesta del Corpus".

Hasta aquí parte del debate que se ha tenido estas últimas semanas, y que demuestra que la Iglesia en Cádiz está viva, y quiere mantener sus tradiciones seculares, y protesta ante la autoridad competente si le quitan lo que últimamente ha tenido siempre. Creo que este debate es bueno. Me recuerda un poco a aquellos tiempos en los que la gente salía a la calle cuando había un Concilio para defender o rechazar las decisiones que se tomaban (y no siempre lo hacían "con educa-ción", por decirlo suavemente). Según cuenta San Gregorio de Nisa (siglo IV), en sus tiempos era imposible ir a la plaza del mercado a comprar pan, a las termas a darse una sauna, a los cambistas a hablar de dinero... sin irse todos a la greña a cuenta del misterio de la Trinidad.

Pero yo me fijo en otra cosa también. Todo eso es necesario y conveniente, bonito y bello. Pero no es suficiente ni lo más importante. Acaso nos estemos quedando sólo en lo superficial. Dios en el Antiguo Testamento se quejaba de su pueblo de que le ofrecía sacrificios y holocaustos, pero que no tenía en cuenta lo que Él le decía, su enseñanza, sus mandatos. Son palabras duras las que le dirige a su pueblo: "Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros; sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño; te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre: esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara" (Salmo 49 / 50). La acusación se hace sobre pecados concretos; todos son injusticias contra el prójimo: robo, adulterio, difamación… Dios pide coherencia a su pueblo. No sólo que reconozca su bondad, sino que también ponga en práctica sus enseñanzas.

Volviendo a la solemnidad del Santísimo Sacramento, es bueno celebrarlo por todo lo alto, llenos de alegría y júbilo. Pero que esta alegría nazca de lo profundo de nuestro ser, porque además de llevar al Señor en la Custodia le llevamos también en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuenta santa Faustina Kowalska que el Señor le dijo en una ocasión:

"¡Cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a Mí en la Santa Comunión! Espero a las almas y ellas son indiferentes a Mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad… y ellas desconfían de Mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi Corazón está lleno de Amor y Misericordia" (Diario 1447).

Y, a continuación, para que entendamos mejor su dolor, pone el ejemplo de una madre, "la más tierna de las madres" que ama enormemente a sus hijos, mientras que estos desprecian el amor de su madre: nadie podrá consolarla. "Esta es solo una imagen débil y una tenue semejanza de Mi amor".

Esto es, desde mi punto de vista, lo importante, lo esencial en un cristiano. Tener siempre en cuenta esto, sin olvidar lo otro. Que si mi alma se une a la Suya en la Santa Comunión, lo otro pasará a ser muy secundario. Pero que si me dedico con exclusivo afán a defender la rampa, o la comunión en la boca, o de rodillas, o en las manos, o de pie, o… corro el peligro de olvidar lo esencial y tratar al Señor "como una cosa muerta, mientras que mi Corazón está lleno de Amor y Misericordia". Feliz solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo como Él quiere.