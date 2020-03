Coronavirus en La Isla

JC Carrillo presidente de cuatro tertulias, a saber: San Antonio, las Montañas, Nueva Bahía y Ensalaera, nos envió un correo suspendiendo todas las comparecencias tertulianas. La situación de miedo, irresponsabilidad, mala gestión and porculity, ha facilitado que nos quedemos en casa y a través de videoconferencia nos comuniquemos. Sisita manda un correo virtual afirmando que como el Presidente del Gobierno y su adlátere, el capitán phoskito, ella nunca miente pero no dice la verdad.

Recibimos foto de Rodríguez Pájaro sentado en mesa de café, solo, advirtiendo que la soledad es el modelo de tertulia solidaria y sostenible que él mantiene.

Sisita le responde rauda. La mentira reside en el corazón del lenguaje. Yo confieso la pequeñez de mi doctrina. El respeto siempre como máxima. Hace cinco días en tres visitas consecutivas al hospital, nadie usaba ni mascarillas ni guantes, ni nada. Y había concentración de enfermos en cola. Esto me hace afirmarme más en el libro La soledad de los Ancianos, del querido amigo y profesor José Antonio Hernández Guerrero en el que da consejos incluso a los que, inmunodeprimidos, sienten y presienten el aleteo del silencio eterno. Es un libro de reflexiones profundas y claras para tener muy en cuenta siempre y más en estos momentos en que la libertad es cuestionada y la individualidad reprimida. Sí leen y meditan se sentirán muy consolados.

Sisita dice que no es tan trágico. Que en una diezmadora epidemia de peste, se escribió el Decameron. Y que Percy Bysshe Shelley vió como su esposa escribía el Moderno Prometeo en parecidas circunstancias. Y los Cigarrales de Toledo, con Tirso.

El miedo baja las defensas. La soledad también. El dilecto profesor Vázquez Bermúdez, me saca de las convulsas reflexiones: Maturusne senex , an adhuc florente juventa fervidus. Esto quiere decir claramente que hables como joven , y no como viejo y cito a Horacio en los Pisones.

Me llega la noticia tristísima de la muerte de Joselito. José Sánchez Guerrero. Joven. Bueno. En la última tertulia Jesús Bustamante escribía en fb que el taxi 43 se dirigía a las estrellas para ver a Dios.

Los viejos. La Isla. La orfandad complicada de esta peste. La muerte siempre al alza. La falta de verdades, la negación de las mentiras, como dice Sisita. A ver si como Sancho, esta Isla da ejemplo para no tener que recordar otras penas más densas.