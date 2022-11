¡Corazón mío!

Estimado lector, no te voy a decir un piropo ni un cariñoso saludo. Se trata de un suceso local reciente, que ha causado sensación en el pueblo, que tiene sus moralejas y que mi menda, al ser boticario, debe hacer público para general conocimiento.

Hace unos días murió de un infarto el buen cura párroco de Vejer don Agustín y, según cuentan, llevaba varios días con un dolorcito en la cara interna del brazo izquierdo. El creyó que era de la vacuna que recientemente le habían puesto. No, era un síntoma de un fallo cardiaco hasta el punto que le dio por la noche y durmiendo se quedó frito. El buen amigo mío sacristán, viendo que no llegaba a misa, que ya había dado los toques de campana, fue a por él y se lo encontró finito.

A raíz de esto toda persona ya mayorcita debe saber que hay cuatro dolorcitos que, salvo mejor criterio médico, son síntomas de que el corazón, el motor del cuerpo, está fallando. Son: dolor en la cara interna del brazo izquierdo; dolor punzante en mitad del pecho; igual dolor en la espalda a la misma altura que el anterior; y, cosa que yo no sabía y que me dice un colega médico, dolor en el suelo de la boca (no por diente o muela)

Yo muchas veces pienso por qué solo hay un corazón y, sin embargo, hay dos pulmones, dos riñones, dos testículos, dos ovarios, dos ojos, dos oídos y hasta dos hemisferios cerebrales… Y lo malo es que cuando por exceso de colesterol, por ejemplo, los llamados ateromas se van pegando a las paredes de las venas que van a dicho corazón, van cerrando la luz de dicha vena hasta que deja de pasar la sangre y el corazoncito que se nutre de ella y lo reenvía a todo el cuerpo, se queda sin gasolina, da el infarto y al otro mundo.

Por supuesto que no vayan a ir todos ustedes mañana al médico y lo atosiguen. Lo digo porque hay personas que se creen tener todas las enfermedades del mundo y por cualquier mijita ya están yendo a consulta. Se trata, como digo, de un dolor, lo que se dice un dolor, no una quejica.

Y, por otra parte, hacer caso de las indicaciones tantas veces repetidas: no fumar, no abusar del alcohol, hacer ejercicio y una alimentación sana. Ya se sabe, prótidos, glúcidos y lípidos en las porciones debidas. En román paladino, no abusar por ejemplo de los chicharrones y del güisqui. Y si tienes colesterol, pescado en vez de cerdo, pollo o ternera, como si fueras musulmán.

Así que el corazón no solo es el símbolo de nuestros amores, es sobre todo el motor del cuerpo y hay que cuidarlo siempre. Por supuesto, y esto no va en este artículo, que en su otra faceta, la de los amores, también hay que cuidar de nuestro corazoncito. En el mundo no hay cosa más noble, más hermosa, más embriagadora que el amor. Pero ese es otro tema.

P.D. No creo que te haya asustado. Te deseo larga vida y que cuides al amor de tu vida, a tu colega.