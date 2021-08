El maldito virus que lleva en nuestras vidas más de un año y medio nos ha dejado y nos va a dejar secuelas psicológicas. El primer día que levantaron el confinamiento a los niños, había muchos que no querían pisar la calle porque se sentían inseguros. Cuando nos dijeron que nos iban a quitar las mascarillas, la gente empezó a sentirse incómoda y desnuda. El miedo nos sigue atenazando , por más que tratemos de convivir con el bicho a diario. Ver un partido de fútbol en Carranza (bueno, Nuevo Mirandilla) fue una sensación agradable y extraña a partes iguales. El covid nos ha birlado tantas cosas que eran tan habituales que habíamos dejado de apreciarlas. Y la situación no nos permite liberarnos. Al principio nos hablaban de que no era para tanto y que afectaba sobre todo a la gente con patologías. Ahora con la vacuna que ya íbamos camino de la inmunidad de rebaño. Y aquí seguimos.