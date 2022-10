Conductoras y conductores

En última instancia, tiendo a pensar que no hay que escatimar en iniciativas que vayan en contra de la secular discriminación por sexos. Demasiado hemos padecido ya ese baremo que divide trágicamente a la sociedad humana en dos colectivos con papeles determinados desde su nacimiento. Pero eso no significa que cualquier ordenanza municipal quede santificada porque su origen sea la buena voluntad, ni que se convierta por ello en un dogma imposible de criticar.

Ahora, el gobierno municipal de San Fernando cree combatir la desigualdad imponiendo multas a quienes sean tan mal educados como para afear las supuestas imprudencias o infracciones al volante con frases como "¡mujer tenías que ser!". Alocuciones que se califican por sí solas de antediluvianas, desconsideradas o síntoma de una clara debilidad mental por parte de quien las profiere, pero ¿una multa en una época en la que probablemente haya más mujeres conduciendo (y mejor) que hombres? ¿Se supone que la multa sería impuesta siempre a hombres? o ¿también a la fémina a la que se ocurriera replicar a ese conductor neandertal con imprecaciones como "se te van a caer los huevos?

Evidentemente, la sociedad, cualquier sociedad tenga el tamaño que tenga, tiene que regirse por normas que regulen la convivencia, y las de la buena educación entran también en esta necesidad, pero no todas deben llegar hasta el ámbito de las sanciones. Además, supongo que en estos casos que contempla la ordenanza isleña se debería requerir la presencia de un agente en el momento de ser pronunciada la frase sexista, o de testigos al menos, y que no bastará la simple palabra de una de las partes. Todo demasiado complicado como para no pensar que la regulación caerá pronto en un olvido estéril, por mucho que su presentación haya venido envuelta en un aura de sensación y, creo, de buena fe.

En cuanto a la señalización en las imágenes luminosas que representan a los peatones en los semáforos, diferenciándolos por sexos, siempre he pensado que el antiguo dibujo que representa a un ser humano simplemente con una cabeza, dos brazos y dos piernas, parado o andando, es lo más neutro e igualitario que hay. Añadir una falda y una melenita para representar a una mujer es claramente un sexismo infantil e innecesario.