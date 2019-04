Concesiones

No se lo hemos comprado nosotros, se lo han regalado en la comunión. Es para emergencias, a veces se queda solo. Todas las niñas de su edad lo tienen, no quiero que se quede aislada. No le hemos puesto control parental porque es una lata: estás todo el rato recibiendo avisos de lo que hace, las páginas en las que navega, el tiempo que pasa con él… Eso es estresante. Yo conozco bien a mis hijos, confío mucho en ellos, sé en qué páginas se mueven. Es todavía muy ingenuo, solo lo usa para mandar mensajes divertidos a sus amigos o reenviar algo. A veces se entretienen grabando vídeos, me parece algo muy creativo. Solo se lo lleva al instituto de vez en cuando. No, no se lo roban porque lo tiene en el bolsillo todo el rato y lo va tocando de vez en cuando para comprobar que está ahí. Tiene mucho cuidado, solo hubo que reparar la pantalla una vez, cuando se le cayó del bolsillo sin querer. El otro día me vino muy bien que lo tuviera encima porque tenía que preguntarle dónde había metido una cosa que necesitaba. Tiene tan mala suerte que justamente ese día, cuando lo estaba usando en clase para contestarme, la profesora se dio cuenta y le cayó una bronca. Los profesores son a veces muy intransigentes, digo yo que, si tu madre te llama, contestas donde estés, ¿no? A otros es a los que deberían vigilar, que le mandan unos mensajitos que… Tuve que ir al instituto a denunciar a los compañeros por acoso. El angelito solo se defiende, no lo hace con mala idea. Solo estaba metido en el grupo ése, pero no lo creó ni fue suya la idea. Participaba en los comentarios como los demás, ni más ni menos. Le viene bien para distraerse, después de todo pasa mucho rato solo en su cuarto. Es que no le gustan los deportes. Ya no se puede jugar en la calle, algo tendrán que hacer las criaturas. A casa vienen pocos amigos, se ve que se van distanciando con la edad. No vemos la tele juntos porque no le interesan las mismas cosas que a nosotros, es normal, prefiere ponerse vídeos en su cuarto. Quiere ser youtuber, dice que en su clase ya hay quien se saca un dinerillo con los vídeos que graban. Tiene muchos nervios, me lo dicen siempre, le cuesta concentrarse. Ya madurará.