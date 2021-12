Hoy, domingo diecinueve de diciembre de 2021, día futbolero, luce el sol, enfriado por un levante del copón. Esto del copón, que es vox populi muy a menudo, conlleva un afán de superlativizar un molestísimo viento, o una bienhechora acción, o un desavío, un algo, y, o es una blasfemia para los disminuidos católicos o resulta un homenaje a Baco, el dios gaditano cuyo templo se aposentaba otrora en la Calle Rosario, en Nicanor…, hasta que se cerró Nicanor, Vinos y Licores. En Nicanó los "botellines" de mollate de Chiclana se multiplicaban por decenas, refrescando los gaznates y las pobres almas de toda aquella panda de infortunados, entre los que se hallaban Marchena Picuito, Carlos el Legionario, Matías Pra, se lo decían porque iba por Columela transmitiendo un eterno e imaginado partido de furbo, hasta que mi tío Pepe, el de Créditos Rucas le daba cualquier cosilla para que dejara de tapar el escaparate y se largase al retablo del dios, Juan el del deo, en fin, a lot… En cuanto al luciente sol, a ver cuándo deja de serlo con tos sus…, y empiezan a llenarse los acuíferos, los embalses, los ríos de Andalucía.

Ayer, el artículo semanal se estiraba todo lo que podía, porque el pálpito amarillo presentía una fuerte goleada, ya que los últimos partidos del Cádiz fueron pa descambiarlos; sin embargo, hoy, la mañana del lunes, hay que disfrutarla, porque Dios existe y mandó al temeroso pálpito al garete, viéndose cómo la razón del éxito planetario del balompié reside en su irracional imprevisibilidad, gracias a la cual, cualquier equipo puede vencer a cualquier otro, por fortísima que sea la diferencia entre ambos. Al menos de vez en cuando. Y para deshacer el pálpito matutino, lo cual me parece estupendo en este caso, Conan de Cimmeria empezó desviando magistralmente a córner el aterrador disparo de Valverde y terminó por realizar su mejor partido con el Glorioso, y por provocar que la ceja izquierda de Carlo se elevara hasta al flequillo. Imperecedero asimismo el partido de Akapo, aquel a quien le hicieran un caño debajo mismo de mi localidad el día del Levante que propició el gol de Morales y el consiguiente empate final.

Porque el lateral hizo lo que nadie hasta ahora ha hecho en Europa: hacer invisible a Vinicius. No le ganó ni una. Y el Almirante hoy perfecto. ¿Por qué? Porque ha vuelto al sentido común: si intentamos hacer lo que no sabemos, perdemos, ergo, vamos a hacer lo que sabemos. Y lo que sabemos divinamente es permanecer agrupaditos, cerrando todo el juego interior y dejando las bandas más libres, demostrando lo ilusos que son aquellos entrenadores que le juegan al Madrid de tú a tú, apretándole, pues lo que hacen los blancos es parapetarse atrás, ya que saben que con el anciano Modric y el comodón Kroos no pueden realizar un partido de sube y baja y confían en el patadón de Courtois a la banda izquierda, donde el depredador Vinicius está esperando para entenderse con el exquisito Benzema y en un pis pas ingresan en el área chica.

El descreditado Simeone no llegó a tanto y le metieron dos casi sin darse cuenta. Pero don Álvaro, sí, esta vez el Almirante, fue fiel a su lógica de siempre y supo hacer un chaqué de lujo con lo que había.