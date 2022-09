Cómprate unas faldas…

Un poné, si yo viera ahora a mi madre con unos pantalones con las rodilleras rotas en descosido y harapos y a mi padre con unas faldas puestas, me daría un soponcio. Sí, ya sé que los tiempos cambian y las modas se imponen, pero eso no quita que a uno le parezcan extrañas las innovaciones. A todo se acostumbra uno, porque, por ejemplo, a nadie le extraña ver a una muchacha, incluso a una mujer mayor, con las rodilleras roídas hechas un pingajo. Y además van tan contentas y felices como quien llevara un modelo de Cristian Dior. Solo unos años atrás sería un despropósito y ninguna se atrevería a llevar unos pantalones rotos.

Pues resulta que el otro día vi por televisión que en un desfile de una firma importante la moda que se imponía era ¡los hombres con faldas! No me digan ustedes que no es para extrañarlo por lo menos. Pero me dicen que la tal firma de moda lo hace para vender más, pues sacando estas -llamémoslas- extravagancias, siempre cuelan algunos y, dale que dale, llega a imponerse y ellos aumentan las ventas.

Uno recuerda cuando llegado a la pubertad le decían: "Niño, ponte ya pantaloncitos que te han salido puyones en las piernas". Y si acaso se pasaba el chaval a los pantalones bombachos como paso previo a los pantalones de adulto.

Ahora enseguida te dicen: "En Escocia llevan puesta la falda de siempre y a nadie le extraña". Pues bien, también los musulmanes llevan lo que le dicen los fondillos, como unos calzones con fondo trasero colgando.

Cada país o civilización tiene sus cosas. Y hasta los romanos hace veinte siglos llevaban las llamadas togas hasta los pies y solo cuando hacía frio se ponían los pantalones. Asimismo, los curas hasta hace poco siempre llevaban sotana hasta los pies y ahora han pasado al llamado clériman, que hasta bien poco ya.

Antonio Muñoz acaba de publicar en la revista Amigos del País una relación de las vestimentas en el antiguo Vejer, estudio curioso extraído al indagar y leer muchos testamentos. Desde el siglo XV el hombre solo usaba las calzas, los calzones o la polaina. Como curiosidad, toda la historia del tradicional y original cobijado, oriundo del manto y la saya castellana.

P.D. Me parece bien que quien quiera se ponga faldas, como si quieren ponerse medias o como yo comentaba el otro día, afeitarse los sobacos, según sugerencia de algunas feministas ultra, con objeto de igualar hombres y mujeres.

Yo opino lo que opino y afirmo y reafirmo que estoy totalmente a favor de la igualdad, pero no de las tonterías. Quizás habrá que cantarle al que se ponga la faldita aquella vieja canción: "Cuando vayas a los toros, no te pongas la minifalda".

No es por ná de ná.