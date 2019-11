Un amigo que había ido a África como voluntario de una ONG me contaba recientemente algo que le sucedió. Al final de una fiesta repartieron unas galletas. Se dieron cuenta entonces que habían calculado mal y que había más niños que galletas. La preocupación de mi amigo se desvaneció al ver que los asistentes, espontáneamente, troceaban las galletas y se repartían los trozos de modo que a todos alcanzara algo.

En la parroquia cubana donde trabajo sucede algo parecido. Cuando tras una reunión se ofrece algo a los asistentes - lo que allí se llama "un "compartir" - ves escenas parecidas a la africana. Resulta que todas las mujeres recuerdan en ese momento que son abuelas y se guardan las galletas para llevarlas a sus nietos. Y cuando nos podemos estirar un poco más y en vez de ofrecer un vaso de refresco damos una lata, vemos que todas ellas desaparecen porque los niños, por pequeños que sean, las llevan a sus casas junto con las galletas para compartirlas con los demás miembros de la familia. "Lo bien repartido, bien sabe", decía mi madre. Los pobres nos educan y nos enseñan lo que significan generosidad y solidaridad.

No soy tan ingenuo como para pretender que en plena campaña electoral se comparta mucho. Al contrario: parece que lo que hay que hacer es ver de qué modo me puedo atraer a votantes de otro grupo, convenciéndoles que me voten a mí. Lejos de compartir: arrebatar.

Que así sea, si tiene que ser así. Pero lo que sí podemos pedir, más aún exigir, es que incluso en tiempos de elecciones se conserven las formas. Que nadie calumnie o acuse a otro inventándose falsas noticias que provoquen heridas que luego, tras conocerse los resultados, hagan difícil el dialogar y el compartir que, entonces sí y por el bien de España, habrá que exigir para formar gobierno.

"En la mesa y en el juego se conoce al caballero", ¿recuerdan? Pues añadamos: "también en campaña electoral".

Políticos españoles: aprendan de los niños de África y de Cuba. ¡Y de las abuelas!