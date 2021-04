Al Coliseum como gladiadores

El partido ante el Valencia podía haber tenido consecuencias funestas para el Cádiz. Se podrían haber perdido los tres puntos y la honra, si el presunto insulto de Cala a Diakhaby hubiera tenido algún tinte de veracidad. Pero, en primer lugar, se salvó la papeleta con una victoria que sabe a permanencia, porque el colchón de ocho puntos sobre el descenso nos permite el lujo de perder casi tres partidos y esperar que los ganen los demás. La victoria ante el Valencia tiene tela de mérito. Porque por muy mal que esté el Valencia siempre es el Valencia. Y luego porque sobreponerse a todo el tinglado que se formó no es moco de pavo. A cualquier otro equipo le hubiera pesado muchísimo ese incidente, después de haberse adelantado y que empate el rival. Y ser capaces de olvidarlo todo tras ese parón y jugar como si no hubiera pasado nada tiene muchísimo mérito.

Para el segundo lugar dejamos el ridículo en el que han quedado muchos, incluyendo aficionados (de ambos equipos, ojo), medios de comunicación y políticos ventajistas. Finalmente no hay pruebas de nada y se ha linchado mediáticamente a un futbolista y persona. Y aunque algunos siguen erre que erre con el tema de sostener que el hecho de que no haya pruebas no equivale a que no haya sucedido (es más fácil eso que aceptar que uno se ha equivocado) bien hará Juan Cala en denunciar a todo el que le haya acusado sin pruebas. Y también debería hacer el Cádiz como club, que algunos han manchado su nombre y esas cosas no deben quedar impunes.

Pues nada, a seguir con la conciencia tranquila y a pelear por lo que queda, que no es fácil. Con tanto enfrentamiento directo y con el colchón que tenemos es cierto que un empate en el partido de hoy en Getafe sabría a gloria, porque aunque perdamos el goal average con el Getafe no veo a ese equipo como uno de los candidatos al descenso. Pero si el Cádiz tira de oficio y saber hacer y es capaz de ganar hoy en el Coliseum se podría decir que tendría pie y medio en Primera División. El partido de hoy hay que aprovecharlo todo lo que se pueda. El siguiente es de máximo riesgo, porque nos podemos encontrar a un Real Madrid pletórico tras haber eliminado al Liverpool y lanzado a por la Liga si es capaz de ganarle esta noche al Barcelona, porque creo que el ganador de ese partido será el campeón de liga. Y aunque en fútbol todo puede pasar, sería un partido bastante complicado, aunque no imposible.

El Cádiz se merece resolver cuanto antes la permanencia. La campaña está siendo extraordinaria y tanto los jugadores como el técnico se merecen el premio de no estar sufriendo hasta el ultimo partido de liga. O sea, que el partido de hoy se presenta ideal para presentar la candidatura oficial a quedarnos en Primera y que la afición pueda disfrutar la liga de las estrellas en Carranza la temporada que viene. Y sobre si Juan Cala está para jugar, yo lo pondría. Jugando con mascarilla (para evitar otro malentendido) y con una sonrisa de oreja a oreja pintada en la misma. ¿Que no?.