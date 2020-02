Soy un apasionado coleccionista de frases. Hoy compartiré con ustedes algunos de mis descubrimientos más recientes.

"¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?". Tal vez nuestra vida sea repetir, día tras día, lo mismo: ¿nos atreveremos a lo nuevo, como nos invita esta frase escrita en un muro en Perú?

"Un hoy vale por dos mañanas". (Benjamín Franklin).

"No juzgues el día por la cosecha que recoges sino por las semillas que plantas". (R.L. Stevenson).

"Obras son amores y no buenas razones", decimos. Dos frases que he encontrado subrayan lo mismo: "Lo que eres me distrae de lo que dices". (Pedro Salinas), y "Lo que vives habla tan alto que no me deja escuchar tus palabras". (Anónimo). Y Cervantes añade:"Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos".

A quien le pedía un autógrafo, Martí le escribió: "El único autógrafo, hijo, digno de un hombre, es el que deja escrito con sus obras".

"Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro". (Federico García Loca, 1931, en la inauguración de la biblioteca de su pueblo, Fuente Vaqueros).

"Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir". (Tony de Melo, jesuita indio).

"Tu mejor maestro es tu último error". (Ralph Nader).

"Yo soy yo pero no soy mío". (San Agustín).

"No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones".(Anónimo).

"Si eres feliz, díselo a tu cara". (Anónimo).

"Un(a) abuelo(a) es una persona con plata en el pelo y oro en el corazón". (Anónimo).

"Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices".(Víctor Hugo).

"El horizonte es negro, la tempestad amenaza: trabajemos. Este es el único remedio para el mal del siglo".(André Maurois).

Frases como estas me motivan y animan a seguir adelante. Deseo que también lo hagan a ustedes.