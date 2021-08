Colas tecnológicas

Epaminondas es historiador. Estudia la historia de las personas y no se entiende con la informática por impersonal. Al no entender la cola virtual, perdió la entrada para el Trofeo que había pedido y le correspondía. Pidió ayuda a su amigo Avelino, informático.

Avelino le explicó que tenía tres horas para confirmar su entrada. "Se me pasó el tiempo, no vi el e-mail", respondió Epaminondas. Entonces su entrada podía ser solicitada por cualquier abonado y se iniciaba la cola virtual. "Sí", contestó, "y yo estaba el tres mil y pico, y luego más atrás". Avelino le aclaró que era como una cola normal. Puedes salirte un momento (hasta cinco minutos) y si no regresas pierdes el sitio y vuelves a empezar. "Llegué al final y me pidió unas claves que no tenía", se lamentó Epaminondas. Claro, dijo Avelino, en una cola normal tienes que identificarte y en la cola tecnológica tienes que llevar tus claves.

Le quedó claro, pero para el partido del Levante encargó a Avelino que hiciera la cola virtual. Al rato Avelino le llamó. "No se puede. El sistema no deja escoger solo una entrada, debes ir a la cola del estadio".

En la cola coincidió con otras dos personas, Manu y Manuel, con el mismo problema. De alguna forma durante la cola consiguieron constituirse en burbuja social y obtener las entradas. Pero aún le faltó hacer una cola más: la de la copistería para poder imprimir la suya. Al final coincidieron en el campo con otras dos burbujas sociales y eran nueve personas seguidas en la misma fila. "¿No hubiera sido más fácil poder ir solo?", se preguntó.

También decidió que tenía que ponerse al día con la tecnología, y lo colocó a la cola de sus propósitos a realizar. "Vaya, otra cola", pensó, "ya voy entendiendo la tecnología".