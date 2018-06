Tu destino está en tus manos. Es la idea-fuerza de cualquier libro de autoayuda, sesión de coaching, charla inspiradora y gurú motivacional. Basta ya de quejarse, de echar balones fuera, de responsabilizar al resto sin mojarnos: si algo no te gusta, muévete; si tu vida es aburrida, atrévete a dejarlo todo y luchar por tus sueños. ¿Tus circunstancias no te ayudan? ¡Cámbialas! Cree en tus posibilidades, no dejes nunca de intentarlo.

El mensaje, que de tanto repetirlo nos había parecido ya verdad universal, tiene, sin embargo, sus excepciones. Tienes derecho a elegir tu vida y a luchar por tus sueños, si (y solo si) lo que te preocupa son las ataduras a un trabajo rutinario y tu verdadera vocación es, digamos, la cocina. Ahí sí: arriesga la estabilidad y zambúllete en tu sueño. Puede que no salga bien, pero al menos lo habrás intentado.

Ahora bien: si procedes de un país en guerra, si has sido víctima de abusos porque donde vives no se respetan los Derechos Humanos, o si subsistes con ayuda humanitaria, entonces, el coaching no es para ti.

Más de 600 personas navegan, mientras escribo esto, rumbo a Valencia. Hace un par de días, 500 fueron rescatadas en las costas gaditanas. Semanas atrás, un grupo llegado también por mar fue dejado a su suerte en las calles de El Puerto, ante el desbordamiento de la red de acogida. Personas que deambulaban a la busca de un destino; que todo lo que tenían, mucho o poco, en su origen, lo dejaron atrás.

A ellos les recriminamos que busquen mejorar sus vidas (o salvarlas); que luchen por unos sueños que en la mayoría de los casos pasan simplemente por la supervivencia. Les reprochamos incluso la fuerte apuesta que hacen por una posibilidad tan pequeña de éxito, que inviertan todo su patrimonio en un viaje suicida.

Mientras las instituciones debaten si cumplir o no la legislación internacional y prestar ayuda a quien la necesita, parte de la sociedad ya ha decidido quitarles incluso el derecho a la esperanza.