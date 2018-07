A DIVINA cuál es el adoquín más antiguo de la calle Larga. Las diez promesas más incumplidas por el alcalde y su equipo. Se hace una foto ante la estatua de Paquirri y le ocurre esto. El misterio resuelto de la basura que cobra vida y huye al extrarradio. La desternillante firma de un contrato de camarero en pleno mes de julio. ¿Cuánto sabes de la gestión de una plaza de toros? El apoteósico rescate en falso de un velero encallado en la playa desde abril. Descubre los inquietantes materiales con que hicieron, hace siete años, el puente peatonal, ¡alucinarás! El bochornoso comentario de esta concejala que se ha vuelto viral. Los mejores memes del último pleno municipal. ¿Tienes propuestas para sacar la ciudad de su abandono?, pues ésta es tu aplicación para el móvil. La lentitud de la obra de un parking, explicada mediante física cuántica. Los seis insectos favoritos de Vistahermosa. Se pierden 140 empleos en el Ayuntamiento, ¡y nadie los encuentra! Pozos Dulces, Moscatel, Cacahuete y otras calles de rechupete. Tremendo zasca de una joven artista local a la estatua de Alberti. El fantástico consejo que le dio este abogado a Hernán Díaz. El sorprendente hallazgo de veinte fardos de hachís que te hará volar de la risa. Las recetas más sabrosas para veraneantes low cost. Los grafitis más top de la ciudad para pasar el verano más cool. No te creerás lo que le pasó a este bañista cuando salió del agua. Averiguamos por fin el secreto del picudo rojo. ¿A qué se dedican hoy los políticos inhabilitados? Si no te motiva el vino fino, esto te interesa. Así bailan los milenials los pasodobles de Raza Mora. Decálogo para construir un campo de rugby en 3D. La conmovedora confesión de Juan Clavero tras su nombramiento. Cinco trucos para no llenarte de arena en la playa. Las gambas, mejor con bigotes. Y ahora, ¿quién arregla este monumento?

Las curiosidades imprescindibles para entender el periodismo futuro. No te pierdas esta columna, te dejará boquiabierto. Clica aquí y verás.