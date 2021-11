Ciudad de las estrellas

Buenas noticias: parece cierto que se va a hacer el planetario junto al Real Observatorio de la Armada. Es decir, estemos dispuestos a creerlo. La licitación se hará en breve y pronto podremos disfrutarlo, y ofrecerlo para su disfrute a los que nos visiten. Siempre me ha parecido que San Fernando desaprovecha oportunidades para presumir de su intensa, y mayormente desconocida, relación con la ciencia puntera a través de este centro de investigación de nivel mundial, o más bien universal si atendemos al ámbito en el que desarrolla su trabajo.

"La Isla marca la hora de España" es un titular repetido en muchos reportajes que se han hecho sobre el Observatorio, en alusión a la maravillosa realidad de que son sus relojes ultramodernos los que fijan la hora oficial del país, con una precisión tal que harían falta miles de años para que se produjera la ‘desgracia’ de que adelantaran o atrasaran un segundo.

En alguna visita he tenido la suerte de que los responsables de este centro científico me dejaran más o menos claro, y a la altura de mis limitadas entendederas matemáticas, el milagro humano de la medición del tiempo y su estrechísima relación con el arte de la navegación. Y he sentido la felicidad del conocimiento, la alegría de participar, aunque fuera como espectador u oyente lejano, del mundo que vive en torno a eso que llamamos la hora, de sus vericuetos, sus andanzas y hasta sus peleas para fijarla como un acuerdo en todo el Orbe.

Y me ha parecido algo extraordinario, porque esa cosa etérea y a la vez tan rígida y gobernante como es la hora se fabrica aquí mismo, al lado de donde usted vive. Y he soñado con un centro o museo radicado ahí mismo, en el que todo eso se cuente y se explique al adulto inquieto, al viejo aún soñador y al niño abierto al mundo. Y a lo mejor el planetario es el inicio de eso. Ojalá.