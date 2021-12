Cita para el psicólogo

Lo de la Copa estuvo de maravilla y nos viene bien para coger ánimo y confianza para lo que importa de verdad: la liga. Y que nadie crea que es fácil conseguir un marcador así, que algunos de los punteros se las ha visto y deseado contra equipos de inferior categoría. Pero volvemos a la tierra, que es donde nos la jugamos de verdad. Ante el Atlético, más de lo mismo. Llevo insistiendo muchas semanas en que el problema del Cádiz no es de pizarra, sino de cabeza. Y ante los del Cholo se volvió a demostrar. Setenta minutos de muy buen fútbol, jugándole al Atleti de tú a tú y con más oportunidades que ellos. Pero ocurrió lo de siempre. Nos marcan un gol y se acabó el partido. Da igual que sea en el 70, como contra el Atlético, que en el 5, como ante el Alavés. Es encajar un gol y el equipo desaparece.

Y El Cádiz se lo juega todo a una bala, y en muchas ocasiones (y no precisamente esta temporada) le ha salido bien. Pero con solo una bala también se juega a la ruleta rusa y se puede acabar de manera trágica. No hay plan B. Y si lo hay, no se es capaz de ponerlo en pie porque nos hundimos. Si por cualquier motivo el entrenador o el equipo admiten que es que no hay más mimbres para jugar a otra cosa que no sea el Plan A, cuando este falle hay que sacar la casta, la famosa testiculina de Camacho, y si no se puede ganar por lo civil se intenta ganar por lo criminal. Cualquier cosa menos evaporarse tras un gol.

Porque esta temporada, por desgracia, la lucha se está negociando más de lo debido. Si tras los primeros 70 minutos del pasado domingo se pierde por cero a uno y en los minutos restantes el equipo hubiera mantenido el tono de esos primeros 70 estaríamos hablando de un gran partido del Cádiz. El que fue, hasta el gol. Más allá de tácticas y técnicas, lo que hay que recuperar urgentemente es ese espíritu de no negociar la lucha hasta que se pite el final del partido. Si jugamos a defender nos acaban metiendo cuatro. Si jugamos a atacar algo más nos meten cuatro también. Visto lo visto, vamos a jugar a lo que creamos que nos va a dar para conseguir ese resultado, y cuando esa idea se tuerza porque nos metan un gol al menos no bajemos los brazos y vamos a pelearlo hasta el final, que es lo mínimo que tenemos que hacer. Nos llegan ahora dos finales. Y sí, son finales, nada de "un partido más".

De perder contra Elche y Granada se nos va a poner un tufo a Segunda del que va a costar desprenderse, con esa sensación permanente de no ganarle a nadie y con la diferencia de goles perdida casi contra todos los de abajo. En estos dos partidos necesitamos, mínimo, cuatro puntos. Y si es ganando el primero de ellos hoy mejor que mejor. Todo lo que no sea eso es insuficiente. Creo que dos partidos nos van a marcar el rumbo de la temporada. Si salimos airosos de ellos con seis puntos vamos a empezar a respirar y a ver la vida de otra manera. Si perdemos los dos nos vamos a meter en un pozo del que nos va costar la misma vida salir. No tentemos a la suerte, por favor.