Con todo mi respeto y mayor consideración para los funcionarios y administrativos que trabajan en oficinas, pero esto de la “cita previa” es la pera, por no decir que en muchos casos es un auténtico cachondeo. Por tanto tú, que eres un buen funcionario, pasa, que por ti no va. Raro es el sitio donde vas y no te exigen cita previa, como si tuvieras que ser examinado previamente por si llevas pistola o sufres paludismo o la enfermedad del sueño que trasmiten los mosquitos Anopheles o la mosca tse-tsé.

En un banco, en el ayuntamiento, en la sanidad pública… Ya sólo falta que la pidan en el puesto de churros. Se comprende, se comprende, pero no me digan ustedes que muchas veces es producto de la desidia o de la modorra y en prejuicio del buen y eficiente trabajador.

Es muy lógico programar y coordinar el trabajo, pero no puede ser óbice para que el flojo esté tocándose las narices (he dicho narices). Me cuentan los entendidos que el Tribunal Supremo la ha prohibido. Y también, no cito el sitio, a la cola van gente de gestorías que se ganan unos euros ofreciendo su mano y su arte para conseguir lo que sea rápidamente y así evitar la cola y su tiempo.

Viene casi a cuento lo que he leído en el BOE reproducido en la prensa, a saber, la cuantía del personal de su ilustrísima el presidente de Gobierno (del que sólo pueden librarnos los socialistas conscientes y amantes de la justicia y de la unidad de España). Resulta que el individuo tiene en su gabinete de la Moncloa nada más y nada menos que a 390 personas como personal eventual. ¡Lo nunca visto ni con Felipe González ni Adolfo Suárez ni Alfonso Guerra ni ningún otro presidente o vicepresidente desde los tiempos de Don Rodrigo o de Felipe II! ¡Qué cara, Dios mío! Cito algunos que suenan a cachondeo: Ministra de Inclusión, Técnico de Transición Ecológica, Experto en Resiliencia... ¡De risa¡

Lo afirmo y lo reafirmo, no tengo ningún interés partidista y desde que dejé de trabajar en la política, no pertenezco a ningún partido. Pero, lógicamente, después de haber estado toreando en varios ruedos, algo sé. Y me asombro de que ilustres hombres e inteligentes socialistas consientan y aplaudan los disparates que hace este señor. Y todo por seguir en el machito, por seguir estando en la Moncloa. Me niego y vuelvo a negarme sobre lo que mucha gente dice con énfasis, que todos los políticos son iguales. No y no. Pero para eso, gracias a nuestra Constitución, los votos de todos y de cada uno de los ciudadanos otorgan el poder. Y luego los que están en su partido (sin necesidad de dejarlo) y los más allegados son responsables de cantarle las cuarentas cuando tira al monte.

P.D. No critiquemos sin ton ni son. Pongamos cada uno, no sólo el voto, sino también la crítica o el apoyo. Nada de pasividad. España depende de ti y de mí.