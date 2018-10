Chicote se zampa de dos bocados a 'Ot'

Alberto Chicote regresa con varios kilos más, de mala leche y de crítica, porque de su propio cuerpo se ha librado de cerca de 30 que le sobraban, dice. En ¿Te lo vas a comer?, vista la temática de las dos entregas emitidas, la pregunta es pura retórica: No. No te lo vas a comer. La directora de las dos residencias de ancianos que Chicote denunció en el primer capítulo ha dimitido tras la emisión de este espacio. Ya tenemos un nuevo Jordi Évole, éste será a partir de ahora nuestro superhéroe entre fogones. Eso cree él.

En el segundo y último episodio del miércoles -faltan por emitirse otros cuatro-, Chicote abordó la polémica de los atunes rojos. El cocinero -y ahora reportero- participó en una operación policial que se ha realizado en Europa contra la pesca ilegal del atún, con cerca de 80 detenidos y más de 80.000 kilos de atún intervenidos. Después de la intervención policial, Chicote vio dónde se guardaban los atunes que la policía había decomisado y se dio cuenta de las deplorables condiciones en la que se almacena este alimento. "Las condiciones higiénicas que hay aquí son de vergüenza. Todo lleno de agua, las paredes sucias, el suelo también... Unos cubos de hielo", afirmó. El chef explicaba que la policía aceleró esta investigación porque tenía constancia de que había gente intoxicada por consumir este dudoso atún.

Su explosiones gruñonas en Pesadilla en la cocina no son comparables al poso que deja la denuncia de ¿Te lo vas a comer?, en el que la sonrisa no se cuenta entre los ingredientes. Programas de cocina hay muchos; que denuncien aspectos relacionados con ella, menos. Esto no es un Top Chef o un MasterChef, para que nos entendamos. Se acerca más al Salvados de Évole: protestón, incómodo, polémico. El propio Chicote lo dijo en la presentación del programa: "Ha habido quien me ha dicho directamente a la cara 'si te metes en esto voy a por ti'. Pero merece la pena". Las primeras consecuencias ya se han producido con la dimisión de Anabel Álvarez, quien gestionaba los dos geriátricos de Salamanca.

El cocinero metido a periodista de investigación está haciendo pupa también a OT en cuanto a las audiencias. Con más de 1,7 millones de espectadores y 11,4% de cuota,¿Te lo vas a comer? mantuvo esta semana su gran resultado en el estreno frente a un Operación Triunfo en horas bajas. Ni el 'mariconez' fue capaz de subir significativamente el share. Además, lo nuevo de Chicote está teniendo una repercusión inimaginable en la vida de numerosas personas, desembocando incluso en investigaciones y sonadas denuncias administrativas. Chicote ahora va más allá: se ha hecho el abanderado de la denuncia gastronómica.