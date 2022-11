Charlas con chispa

Soy la esclava de una yorkshire que me tiene arrastrándome por la calle mínimo tres veces al día, me huye cuando la sobo y me mira fijamente en el almuerzo profundizando su chantaje emocional: tú ahí, saboreando delicias, y yo con mis bolas pestilentes de pienso antialérgico. Se llama Chispa (era el nombre que tenía cuando la acogí) pero no parece haberlo interiorizado, así que le he puesto un nombre de categoría aristotélico-emocional: Perri. Yo quisiera tener tiernas y profundas charlas con ella, al estilo de Juan Ramón Jiménez con Platero o de Antonio Gala con Troylo, pero Perri es una perra peluda, suave e integrista que no se deja cursilizar. En vista de lo cual monologo y a veces ella opina en lenguaje no verbal. Por ejemplo, me pregunto: ¿cuánto durará Marlaska, ahora que el gobierno lo ha elogiado públicamente como imprescindible ministro? Y me parece percibir en los ojos perrunos un destello de reserva que traducido resulta: "Acuérdate de la fiesta con sombrerito de Mónica Oltra". Por lo demás, todos sabemos, desde el cuento del jorobado de las Mil y una noches, de qué manera se mueven los cadáveres para que no los encuentren en tu patio. Mientras limpio el polvo a mis bibelots, pienso en los atentados de los activistas a las obras de arte en los museos. Yo comprendo que la crisis climática es algo mucho más serio que los tótems de la cultura, porque sin planeta no hay posibilidad. Y comprendo que llegados a esta fase es difícil llamar la atención sobre una causa que supone tomar medidas que harán perder votos porque son caras e interfieren con el mercado y el desarrollo de los países en vías. Sé también que los activistas planifican sus acciones para no hacer daño irreparable. Perri me mira reflexiva: ahí lo tienes; pero será para nada. El planeta necesita librarse de la especie humana y sois sus mejores aliados. ¿Y quién habrá hablado con Putin, y qué le habrá prometido para que se retire? En este punto Perri apuesta por un diálogo bajo cuerda de occidentales unidos por el reparo a Xi Jinping, que nos va a añadir a un menú de arroz cuatro delicias. (¿Seré yo, o esta perra se me está volviendo muy cínica? A ver si se me sediciona o desordena públicamente, atentando contra mi humana pax.)