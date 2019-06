Creo que España es un país bastante chapucero y, como Chiclana es una ciudad muy representativa de lo nacional, no se iba a quedar atrás en esto de la chapuza. Y no creo ofender a nadie con esta afirmación tan categórica, porque casi todos nosotros estamos dispuestos a reconocer que los demás son chapuceros, con excepción de nosotros mismos y de algunos colegas. Pruebe usted en cualquier conversación de bar y podrá comprobarlo de primera mano.

Por chapuza solemos entender cualquier trabajo mal hecho, aquello del "detente mientras cobro"; pero eso no deja de ser una penosa simplificación, porque en esto de la chapuza existen variables cualitativas y cuantitativas. Realizar una taxonomía de la chapuza requeriría un gran esfuerzo, que servidor no piensa hacer, porque es un articulista bastante superficial y chapucero. Creo que fue Federico Sopranis quien categorizó la chapuza máxima, rotulándola como "la ineficacia con recochineo". No "ineficiencia", que es un terminacho anglosajón, sino "ineficacia". Ya digo que la cita es dudosa, chapucera, pero me parece bien traída y muy al caso.

La chapuza laboral y empresarial acaba de constatarla mi primo Alfredo (llamemos así a mi primo segundo). A Alfredo se le estropeó un aparato de aire acondicionado y recurrió, buscando en el internet a una empresa supuestamente especializada, que le envió con bastante prontitud un "técnico", quien, tras subirse a su escalera (La de Alfredo) procedió a desmontar en quince minutos una espacie de cilindro, cobrar cien euros por la faena y marcharse tan contento. A la media hora de su partida el aparato volvió a encenderse solo y a emitir pitidos sarcásticos. Vuelta a llamar a la llamada empresa, reaparición del "técnico", manipulaciones diversas… "¡Ya está!" Pues no, no estaba. Llamada a la empresa: "oiga, que eso no va". "Es que el técnico está en Algeciras." "Pues mándeme otro." "No tenemos otro". Les ahorro a los lectores los siguientes pasos del drama, cuyo desenlace fue que Alfredo acabó desconectando el aparato y prescindiendo para siempre jamás de los servicios de aquella "empresa."

Encima le habían cobrado en negro, que es otra de las chapuzas locales más frecuentes. Se ve que somos un país bastante individualista y carente de conciencia social, porque no nos damos cuenta de que burlar a Hacienda en el día a día debilita a las arcas del Estado, a las autonómicas y las municipales, con el resultado de que los servicios públicos se resienten, momento que elegimos para quejarnos de lo malos que son los servicios públicos y proferir injurias contra las administraciones responsables del desaguisado. Pruebe usted a alquilar una casa (especialmente veraniega) mediante trasferencia bancaria y verá lo que le van a contestar. Incluso una intervención quirúrgica no cubierta por la Seguridad Social acaba siendo abonada de forma ilegal como la cosa más natural del mundo. Y venga chapuzas, que admitimos como el que se hace trampas en el solitario, porque acaban redundando en nuestro perjuicio.

Y es que somos la mar de listos, listísimos. No en vano la novela picaresca es nuestro género narrativo estrella.

La chapuza urbanística es una de las joyas más visibles en lo que a nuestra localidad se refiere. Una de las tareas permanentes del Ayuntamiento de Chiclana es la de hacer frente al famoso "diseminado", lastre que viene arrastrando el municipio desde no se sabe cuándo, pero ahí está. Y no es una abstracción, porque en cuanto se dé usted un paseo por el término municipal, se va a encontrar con construcciones, incluso barriadas enteras, cuyo origen y presente constituye todo un misterio municipal. Callejones sin salida, calles, tan estrechas, que impedirían el acceso de un coche de bomberos, incluso de una ambulancia… Y no sólo en el famoso "diseminado", porque en el propio casco urbano existen barrios cuyo diseño urbanístico parece obedecer a la humorística intención de un diablo bromista y francamente malintencionado. Y más picaresca, porque algunos vecinos del citado disparate se enfadan muchísimo porque no les proporcionan servicios de electricidad, agua, alcantarillado, etcétera… Sin pagar, o pagando poquísimo. ¡Qué desparpajo! Ya sé que no les estoy contando nada nuevo, pero me resulta curioso que hayamos aceptado con tanta naturalidad un disparate que perjudica al conjunto de la población y al pueblo en sí. "Es que el Ayuntamiento debería…" O sea: "justicia, señor, pero por mi casa, no".

Ya dije que soy incapaz de ofrecer un catálogo detallado de la chapuza nacional y local, ésa que nos trasporta (en tranvía, otra que tal) al mundo de mariano José de Larra. Máxime cuando acabo de intentar operar en los cajeros automáticos de una importante entidad bancaria y sólo lo he logrado en el tercer cajero, tras fracasar en otros dos. Chapuza financiera.

Invito a los entes políticos que por estas fechas se esfuerzan en fijar los valores y señas de identidad de España que añadan: LA CHAPUZA.