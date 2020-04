Cervera no es el problema

Al cumplirse los cuatro años de la llegada de Álvaro Cervera al Cádiz CF se ha vuelto a plantear el dilema: ¿por qué no lo han renovado ya? En estos momentos, parece desaconsejable tomar esa decisión. Sin saber si el Cádiz va a disputar la próxima temporada en Primera o en Segunda División. Pero, sobre todo, sin saber nada de nada. Hay que tener paciencia, porque en estos momentos ningún club está fichando o dando bajas. Por otra parte, el futuro de Álvaro Cervera dependerá de varios supuestos, que a día de hoy ignoramos. Es un buen entrenador para Segunda División, eso ya lo ha demostrado. Ha cumplido cuatro años en Cádiz, lo que en las últimas temporadas supone un récord. Se le conoce y se le reconoce.

El futuro de Álvaro Cervera debería ajustarse a lo que ocurra en los próximos meses. Vamos a plantear los tres supuestos más probables. El primero sería el más positivo; es decir, se reanuda la competición y el Cádiz asciende a Primera División. En tal caso, hay que ofrecerle la renovación. Se la habría ganado a pulso. Por los cuatro años ya cumplidos y, principalmente, por haber conseguido llevar al Cádiz desde Segunda B a Primera. Algunos pensarán: pudiera darse el caso de que entonces el propio Cervera no quiera seguir. Respuesta: se busca a otro. Para entrenar al Cádiz en Primera División habría cola.

La segunda opción sería que se reanude la competición y el Cádiz no ascienda. En tal caso, creo que hay que agradecerle los servicios prestados y no seguir. Le habría ocurrido lo mismo tres temporadas seguidas, todas ellas yendo de más a menos (en ese supuesto). Se podría argumentar que el parón del coronavirus fue mortal, pero sería igual para todos. Y el Cádiz arrancaría con una ligera ventaja. Si el Cádiz no ascendiera, creo que Álvaro Cervera tampoco tendrá interés en seguir. Por lo que la separación sería de mutuo acuerdo. Al fichar para Segunda ¿podría venir otro entrenador que nos hiciera añorar a Cervera? Puede que sí.

La tercera opción, que debería ser la más normal, si no nos dan coba, es que el Cádiz ascienda a Primera sin bajarse del autobús. Es decir, que la temporada se considere finalizada, al no poder reanudarse la competición con fechas suficientes. Vuelvo a insistir: el fútbol está en el punto de mira. Ha contribuido a propagar el coronavirus, por las concentraciones de espectadores, cuando la epidemia ya estaba actuando en Europa y en España. Pensar que todos los riesgos se resuelven jugando sin público es una idiotez. Hay más riesgos. El mayor obstáculo es que el Real Madrid no podría ganar la Liga, ni el Atlético disputar la Champions League, de ahí las únicas dudas. En el supuesto de que el Cádiz ascienda sin jugar, también hay que ofrecer la renovación a Álvaro Cervera, ya que habría subido porque el equipo era líder en el momento de ser suspendida la competición. Debería tener el mismo tratamiento que si se reanuda la temporada y consigue el ascenso.

El mundo del fútbol vive pendiente de un hilo, con muchas inseguridades sobre lo que va a ocurrir. En estos momentos, hay que esperar. Para renovar a Álvaro Cervera o para cualquier decisión que condicione el futuro.