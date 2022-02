Cero en tolerancia

No todo vale para hacer llegar a los que nos rodean lo que pensamos. Por muy convencidos que estemos de nuestras reivindicaciones, utilizar medios ilícitos, obscenos o incontrolados, es desde todo punto de vista rechazable y deleznable.

Y esto justamente es lo que está pasando en las incontables declaraciones, de ida y vuelta, entre el ínclito concejal Bello y los portavoces de la oposición. No suelo seguir los plenos del Ayuntamiento. Y si en alguna ocasión he tenido la osadía de ver las grabaciones, crean ustedes que siento verdadero rechazo a lo que veo y oigo. No me aportan nada y si me apuran, lo mismo que las notas de prensa que emite el sanedrín del gobierno municipal. No es tolerable que se insulte, se injurie y si es necesario se maltrate, con tal de echar por tierra las manifestaciones del que piense distinto. De compañeros de corporación.

Se agrede de palabra, pero también de hecho a cualquier ciudadano por el simple motivo de tener otras ideas. Y ahora, que no me vengan a decir lo contrario. ¿Y el respeto? ¿Y la tolerancia? ¿Para cuándo?

Tolerancia supone añadir a nuestro lenguaje respeto, consenso, educación y diálogo. En caso contrario, lo que estamos viendo y padeciendo. Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa, balbuceaba el filósofo.

Soy de los que siente vergüenza al observar cómo la sociedad se deja llevar por los cantos de sirena auspiciados por políticos irresponsables. Que van a lo suyo. Y que viven de esto.

Me echo las manos a la cabeza cuando veo en el horizonte la posibilidad de que algún día, los que permiten y auspician situaciones intolerantes, sigan teniendo alguna parcela de poder. Si ello ocurre, convertirán la democracia que entre todos hemos construido en la tiranía más absoluta. Esa tiranía que es capaz de señalar con el dedo a aquellos que no piensen como tú.

A pesar de todo -desde la utopía- sigo instalado en esa ingeniosa frase de nuestro poeta Federico García Lorca: mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo. Y procuro ser tolerante.