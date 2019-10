Cero objetivos

Ni Zaragoza, ni los paisanos de Chanquete dispuestos a vengar su muerte pueden con este Cádiz. Está claro que llegará el día en que alguien lo consiga (sí, lo sé, hubo tropezón en Alcorcón) pero siguen pasando las semanas y tenemos ya más puntos que Lotina en el programa "No te Rías que es Peor". Aunque el pasado fin de semana el Málaga pudo darnos un disgusto con el 0-1 y, lo que es peor, estuvo a punto de igualar un 0-2, con un gol en el 84 y un posterior tiro al palo. Es lo que tiene este juego del Cádiz. Hace creer a sus rivales que domina el partido y lo mata en cuanto tiene oportunidad. Lo que pasa es que eso de hacer creer al rival que domina el partido es una hoja de doble filo, porque a veces eso es verdad y el que se cree lo contrario es el Cádiz. Pero se ve que esta temporada, además del buen hacer, por supuesto, nos está acompañando la suerte en momentos decisivos. ¿Es la suerte del campeón?. A ver, la liga es larga, pero por lo visto hasta ahora yo diría que sí.

Las estadísticas son malas ciencias para fiarse de ellas, pero lo cierto es con esta cantidad de puntos a estas alturas de liga todos los equipos que la disfrutaron acabaron ascendiendo. Y ese, por extraño que parezca, puede ser el mayor peligro para el Cádiz ahora mismo: creerse que todo está hecho y que esto va a ser así toda la temporada. Ojalá que sí, pero dormirse en los laureles ha sido siempre el primer peligro de los líderes. Y otro peligro que flota en el ambiente a estas alturas es el de volver a hablar de objetivos. El de la permanencia nos hizo mucho, daño y también nos lo podría empezar a hacer el de hablar de ascenso directo desde ya.

Mejor tengamos la boca callada y traguémonos la ilusión y la alegría. Cuesta trabajo, lo sé, pero vamos a ir paso a paso y no carguemos a nadie de responsabilidades, que hasta la fecha nos está dando unos resultados maravillosos. El único objetivo del Cádiz debe ser puntuar lo máximo en el siguiente partido. Y les aseguro que eso es lo que certifica permanencias y ascensos. No volvamos a tropezar otra vez en la misma piedra.

La liga es muy larga y llegarán las épocas de desconfianza de los jugadores y técnico a los que tanto alabamos ahora. Y les recuerdo que seguirán siendo los mismos. Los mismos son muy malos cuando pierden y genios cuando ganan. El fútbol es así. Y por eso ni me extraña ni me inquieta la renovación de Álvaro Cervera. A nivel personal me encantaría que siguiera muchos más aquí. Creo que es un tipo que sabe de fútbol y con las ideas claras. Pero el fútbol sigue siendo un pasatiempo para los aficionados y un modo de vida para los profesionales. Y en renovar o dejar de hacerlo mandan ellos, como nosotros tenemos esa libertad en nuestras empresas.

Desconozco el motivo de la no renovación del técnico cadista a estas alturas. Libre es Cervera y libre es el club, cada uno con sus intereses. Pero ojalá Cervera esté el punto de mira de muchos clubes. Sería una magnifica noticia para el Cádiz. Señal de que seguimos ganando.